Veľkú cenu Slovenska ovládol český jazdec. Na pódiu ho doplnili domáce kone

Gasparini s Palíkom získali na dotácii 15.750 eur. Šesťročného hnedáka pripravuje v českej stajni TRIPPLER Group s. r. o. tréner Jan Demele. Rodák so slovenskými koreňmi Palík tesne po dobehu pre STVR povedal:

Na druhom a treťom mieste dobehli slovenskí reprezentanti Duke of Meridian s Florianom a Hájek s Madihim.

BRATISLAVA. Víťazom 41. ročníka Veľkej ceny Slovenska, hlavných dostihov tradičného medzinárodného mítingu Turf gala (rovina kategórie Gd-3, 4-ročné a staršie kone, 2400 m, 35.000 tisíc eur plus prémie), sa stala dvojica Gasparini v sedle s džokejom Jiřím Palíkom.

„Na Veľkej bola veľká konkurencia. Pred štartom sme si povedali, že umiestenie do tretieho miesta by bolo dobré, víťazstvo je úžasné. Jazdil som aj s výkonnostne lepšími koňmi ako je Gasparini, ale s ním si veľmi rozumieme, je to taký darebák ako ja.“

Podľa slov trénera Jana Demeleho čaká víťazného koňa odmena: „Budú to banány, cukor, jabĺčka.“

Šprintérsky vrchol sezóny 41. Cenu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (rovina Listed, 3-ročné a staršie kone, 1200 m, 20.000 eur plus prémie) patrí tiež českému reprezentantovi hnedákovi Dinovi, ktorého doviedol víťazne do cieľa Petr Foret.

V ďalších medzinárodných dostihoch sa darilo aj slovenským zástupcom. Na Závodisku zaznela na počesť víťazného koňa dvakrát slovenská hymna.

Dominovali v Starohájskom kritériu (rovina Listed, 3-ročné kone, 2000 m, 16.000 eur plus prémie), keď pódium ovládli kone v slovenskom tréningu Shelby v sedle s Foretom pred Iwanhoe so Sannom a Jurášek s Kvízovou.