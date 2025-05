Toto si myslia Graňák s Konečným o tom, prečo Slováci nepostúpili do štvrťfinále MS

Výsledok sa im síce nepodarilo otočiť, no výkon slovenského tímu bol dôstojnou rozlúčkou so šampionátom.

Aj keď sa so šampionátom lúčia bez postupu do štvrťfinále, posledný výkon národného tímu ukázal bojovnosť, odhodlanie a srdce, ktoré si zaslúži rešpekt.

„Tím možno nemá takú kvalitu, ale rozhodne má charakter,“ zhodnotil tréner Vladimír Országh v pozápasovom rozhovore pre TV JOJ. Práve charakter a tímový duch boli podľa neho najväčšou devízou tohto výberu.

Na slová trénera však nadviazal v štúdiu bývalý reprezentant Dominik Graňák, ktorý poukázal na to, že situácia si žiada širší kontext.

„Hovoriť o nižšej kvalite, tiež to nie je veľmi dobre vyjadrené. Ja som tiež povedal, že asi sme nemali na postup do štvrťfinále... Nie je to tak, že by tento tím celkovo na to nemal,“ vysvetlil Graňák.

Podľa neho bol tím limitovaný okolnosťami, ktoré výrazne ovplyvnili prípravu a priebeh turnaja.

Jedným z kľúčových momentov pred šampionátom bola absencia hlavného trénera Craiga Ramsayho, ktorý ochorel.

Do prípravy tímu musel narychlo zasiahnuť Országh, čo ovplyvnilo nielen taktiku, ale aj celkový chod reprezentácie.