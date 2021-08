Skoro padol 33-ročný rekord, pretekárka po treste za marihuanu sa vrátila

Už na olympijských hrách v Tokiu vyhrala stovku skvelým časom 10,61 s. Teraz teda tento čas ešte vylepšila.

"Návrat do diania po olympijských hrách a hneď osobný rekord, to je čosi úžasné. Veľmi veľa to pre mňa znamená, ale nejdem zaspať na vavrínoch úspechu.

Mám pred sebou ešte veľa pretekov, preto chcem pokračovať v začatej práci," uviedla 29-ročná Jamajčanka, ktorá po OH v Riu de Janeiro 2016 ovládla stovku a dvojstovku aj v Tokiu 2021.

V japonskej metropole pred pár týždňami navyše pridala aj zlato zo štafety na 4x 100 m.

Famózna šprintérka z Karibiku tvrdí, že oslavovať bude, až keď splní misiu. "Cítim, že rekordné časy sú na dosah. Ak dokážem zabehnúť na úrovni 10,50, môžem byť aj rýchlejšia. Mám toho v sebe ešte oveľa viac.