Rus zmizol počas pretekov cez Bospor. Spočiatku sa predpokladalo, že chýbajú až traja

ISTANBUL. Rus Nikolaj Svečnikov zmizol počas každoročných plaveckých pretekov cez úžinu Bospor, ktoré sa konali v nedeľu v tureckom Istanbule.
Preteky na 6,5 kilometra, ktoré spájajú ázijskú a európsku časť mesta, absolvovalo viac ako 2800 plavcov z 81 krajín. Trasa pretekov bola počas súťaže uzavretá pre lodnú dopravu.
Štart bol na ázijskej strane a cieľ v európskej časti. Podľa vyhlásenia Tureckého olympijského výboru sa po zistení, že ruský plavec neprešiel cieľom, okamžite začalo pátranie v spolupráci s pobrežnou strážou a políciou.
Ruský konzulát v Istanbule potvrdil, že je v kontakte s tureckými úradmi a informoval príbuzných plavca. Podľa oficiálnej stránky pretekov majú plavci na dokončenie trasy časový limit dve hodiny, po ktorom ich vyzdvihne pobrežná stráž.
Pátranie sa zameralo na celú trasu, pričom spočiatku sa predpokladalo, že chýbajú traja plavci, no neskôr sa potvrdilo, že ide "len" o jedného. Istanbulská prokuratúra začala vyšetrovanie prípadu, informovala súkromná agentúra DHA.