Keď bol malý, hokeju sa bránil. Začínal v šuštiakoch, na MS patrí k elitným obrancom

ŠTOKHOLM. Dvakrát už bol k premiére na majstrovstvách sveta veľmi blízko, ale až v piatok odohrá prvý zápas na takomto fóre. Obranca Dávid Mudrák odcestoval s tímom aj na šampionát v Rige pred dvoma rokmi, no po príchode Šimona Nemca sa nedostal do zostavy.

V sedemnástich odišiel do Fínska, kde sa musel sa o seba postarať. Dozrieval ako hokejista i človek. "Nebolo to jednoduché, ale zvládol som to. Bolo to úplne iné ako doma. Severská škola je dosť ťažká. Každý deň sa naplno trénovalo, aby sme sa posúvali a zlepšovali."

Zo severu Európy chcel zamieriť do kanadskej juniorky, tímu Oshawa Generals, no plány mu zmarila pandémia covidu. Pokračoval na Slovensku a po sezóne v Michalovciach a dvoch vo Zvolene dostal angažmán v českom Hradci Králové.

Musel byť lepší ako Česi

"Od začiatku bolo jasné, že ma berú ako legionára. Musel som ukázať, že som lepší ako českí hráči a zapadnem trénerom do konceptu. Najskôr som sa pohyboval na pozícii siedmeho-ôsmeho obrancu, no postupne som dostával čoraz viac priestoru na ľade. Príjemne ma to prekvapilo, ale bolo za tým veľa tvrdej roboty. Sezónu teda hodnotím veľmi dobre, ale budúca bude ešte náročnejšia, aby som potvrdil tú prvú," vraví.