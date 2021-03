Ďatelinka reaguje na Vémolu: Nie je moja chyba, že na mňa súperi nestačia

Vysielanie relácie MMA Letem Světem pod taktovkou jedného z promotérov organizácie Oktagon MMA Ondřeja Novotného prinieslo rozhovor s Milanom Ďatelinkom (8-4 MMA), ktorý sa už o desať dní pokúsi ukoristiť titul strednej váhy v súboji s Karlosom "Terminátorom" Vémolom (30-6 MMA). V rámci prípravy na životný zápas sa Ďatelinka vo februári rozhodol pridať tréningy v známom slovenskom klube Spartakus Fight Gym, kde trénujú také mená ako Végh, Klein, Buchinger alebo Krištofič. V posledných týždňoch však kvôli rôznym okolnostiam neboli sparingy so spomínanými bojovníkmi dostupné.

„Narušilo mi to kvázy jeden a pol týždňa, ale musím povedať, že som si našiel kvalitnú náhradu. Určite mi to čosi narušilo, hlavne to, že sa nečakane zranil Pirát. To bola veľká škoda,“ priznal Ďatelinka.

Slovenský zápasník sa od posledného duelu s Davidom Hošekom (4-2 MMA) na konci decembra okamžite vrátil do plnej prípravy, keďže vedel, že jeho šanca na titulový duel čoskoro príde. S akou taktikou sa chystá na prvého českého bojovníka, ktorý kedy nastúpil v UFC? „Podľa mňa je najdôležitejšie skúsiť tam jeho taktiku, nikdy som nevidel Karlosa zápasiť na zemi. Ďalšia vec bude, čím skôr sa ho snažiť rozhodiť úderom. Ťažšie sa rozmýšľa, ak sa nastaví do módu prežitia. Ja mám taktiku, aby som v zápase neostal stáť a mal zrazu na nohách "betónové ponožky"." „Nehovorím, že nemôžem prehrať, ale je iné, keď človek prehrá s tým, že si povie nestačil som na neho, ale viem, že som tam nechal všetko, ako keď niekedy človek spanikári a nechá sa uškrtiť,“ dodáva účastník prvej Oktagon Výzvy.

Napriek tomu, že sa duel oficiálne odohráva v strednej váhe, je praxou, že sa zápasová váha Karlosa Vémolu šplhá k sto kilogramom. To mu pomáha s jeho štýlom, ako napríklad v súboji s Alexom Lohorém (19-7 MMA). Francúz sa nedokázal výraznejšie prejaviť skrz Terminátorovu jasnú váhovú prevahu. „Dúfam, že budem mať aspoň 93 kilogramov. Pokiaľ to nie je desať, pätnásť kilogramový rozdiel, je mi jedno, či bude mať Karlos 98 alebo 100 a ja 95 alebo 93, tie kilá už až tak potom necítiš. Nechcem dbať na to, aby som bol čo najťažší, ale hlavne, aby som sa cítil dobre.“

Karlos Vémola sa pritom v jednom z promo videií na titulový súboj vyjadril na adresu slovenského zástupcu, že doteraz nikdy nestál v klietke proti skutočnému bojovníkovi. Narážal tak na fakt, že jeho súper v kariére nezápasil s takými zvučnými menami ako sám Vémola. Ďatelinka má ale na celú situáciu iný názor. „Všetci pred každým zápasom hovorili: Hošek je ťažký súper, Mikulášek je ťažký súper, s Brožom som bol úplný outsider. Ale ak ten zápas vyhráš, tak sa z toho stane to, že to nebol až taký náročný súper. Nie je to moja chyba, že mi zatiaľ súperi nestačili do druhého kola,“ vysvetlil zástupca klubov CSW Slovakia a Žilinskej boxerne.