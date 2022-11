Na MS v Katare prvýkrát nepadol gól, Dáni nepotvrdili rolu favorita

MS vo futbale 2022 - skupina D

Dánsky stredopoliar Christian Eriksen sa predstavil v prvom zápase na vrcholnom podujatí po vlaňajšom kolapse na ME.

Priebeh zápasu Dánsko - Tunisko

I. polčas:

Prvý polčas mal vysoké tempo, ktoré lepšie zvládali africkí futbalisti. Tunisania predviedli dobrú organizáciu hry v defenzíve a hrozili aj na súperovej polovici.

Dáni sa nedokázali takmer vôbec presadiť v hre po zemi, a tak boli nútení skúšať to centrovanými loptami do pokutového územia. Tam si však Tunisania postrážili dôležité priestory a dokázali vždy loptu odvrátiť do bezpečia.