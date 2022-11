Dánsko chce v Katare úspech, podobne ako na minuloročnom európskom šampionáte, kde mužstvo dokráčalo do semifinále. V skupine sú spoločne s Francúzskom favoritmi na dve miesta a škandinávska krajina ukázalo, že to na majstrov sveta vie. Za uplynulý rok ich porazila dvakrát. Proti Tunisku je jasným favoritom.



Tunisko ide na svoj piaty svetový šampionát, ale ešte nikdy nepostúpilo zo základnej skupiny. Rovnako tomu bolo aj štyri roky dozadu. Nič nenasvedčuje tomu, že by sa to malo meniť, pretože má silných protivníkov. Ak by uhralo body s Dánskom, bolo by to prekvapenie.