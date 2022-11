Francúzsko - Austrália: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2022

Tretí hrací deň šampionátu prináša divákom až štyri stretnutia. Na večerný súboj o 20:00 nastúpia v skupine D proti sebe Francúzsko a Austrália.



Francúzsko je jednoznačným papierovým favoritom, je to úradujúci majster sveta a vždy má vysoké ambície. Tentokrát však Francúzom nezahrali do karát viaceré zranenia kľúčových hráčov. Na šampionát necestovali Pogba a Kanté, neskôr sa k nim nedobrovoľne pridali aj Nkunku a Benzema.



Austrália je pravidelným účastníkom Majstrovstiev sveta, nikdy sa jej ale nepodarilo urobiť dieru do sveta. V dnešnom zápase je outsiderom, uvidíme, či sa jej podarí potrápiť futbalistov Galského kohúta.