Argentína chce vyhrať pre Lionela Messiho, ktorého čaká piaty a zároveň posledný šampionát. Patri medzi najväčších favoritov MS v Katare a skupina by mala byť jasnou záležitosťou. Duel proti Saudskej Arábii vyzerá na jasnú výhru. Juhoamerický tím prichádza na turnaj ako víťaz Copa América, odkedy hrá výborne a dosahuje úspešné výsledky.



Saudská Arábia je papierovo najslabším tímom v skupine C. Proti Argentíne, Mexiku aj Poľsku môže iba prekvapiť. Pri piatich účastiach na MS postúpila ázijská krajina zo skupiny iba raz a to v roku 1994. Zdá sa, že tréner Hervé Renard a jeho zverenci to teraz nedokážu zopakovať.