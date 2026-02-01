Chladoňová dostala súperku pod tlak, tá musela riskovať. Rozhodol až odvážny manéver

Keď sa v závere minulej sezóny postavila pred novinárov na tlačovej konferencii v Bratislave, v rukách držala dve strieborné medaily.
Na MS v africkom Kigali predviedla kvalitné výkony v časovke aj hromadných pretekoch a v kategórii do 23 rokov zatienila mnohé staršie súperky.
Podobný scenár sa zopakoval aj v úvode roka 2026, akurát v inom teréne. Viktória Chladoňová bojovala na MS v cyklokrose v Hulste o dúhový dres, no opäť sa našla jedna rivalka, ktorá bola o trošku lepšia.
Tentokrát vyfúkla mladej Slovenke najcennejší kov domáca Leonie Bentveldová, ktorá tak nadviazala na zlato zo zmiešanej tímovej štafety.
"Je to šialené. Boli to veľmi náročné preteky po fyzickej, ale aj mentálnej stránke. Chladoňová bola veľmi silná," priznala Holanďanka.
Všetko alebo nič
Devätnásťročná slovenská cyklistka nemala príliš dobrý štart, čo priznal aj tréner Jakub Vančo. Spočiatku tak musela doťahovať asi 10-sekundovú stratu, čo sa jej do konca prvého z piatich kôl podarilo.
Následne sa odvážne ujala tempa, s čím mali súperky problémy a začali zaostávať. "Myslím si, že ani nevedela ako a zrazu sa ich zbavila. Boli to krásne preteky, v ktorých diktovala tempo," povedal Vančo pre STVR.
Od polovice trate sa súboj o zlatú medailu zúžil na slovensko-holandské duo, no Bentveldovej dalo poriadne zabrať, kým stratu zmazala.
"Neustále som ju mala pred sebou a nevedela som ju dobehnúť. Až v predposlednom kole sa mi to konečne podarilo," uviedla neskoršia víťazka.
Do záverečného kola vstupovali spolu a chvíľami mala navrch Slovenka. Do konca však zostávalo ešte veľa metrov a Holanďanka vedela, čo má urobiť.
V predošlých kolách totiž navnímala súperkinu jazdu: "Všimla som si, že v zjazdoch som trochu rýchlejšia. V poslednom kole to preto bola moja jediná šanca. Povedala som si: všetko alebo nič."
VIDEO: Rozhodujúce momenty pretekov žien U23
Bentveldovej napokon jej plán vyšiel. Po prejazde strmým svahom sa dostala do čela, získala drobný náskok a ten si udržala až do cieľa.
"Odvážnym manévrom sa vymenili role. Reagovať musela Chladoňová, ale Bentveldová vďaka kombinácii sily, zručnosti a odvahy strhla víťazstvo na svoju stranu," napísal holandský portál WielerFlits.
Je šťastná, nie sklamaná
Keď Chladoňová prechádzala cieľovou rovinkou, nerobila žiadne negatívne gestá. Zdravila sa s divákmi, dokonca sa usmiala. Hoci nebola od titulu majsterky sveta ďaleko, ďalšia medaila v zbierke ju potešila.
"Som veľmi šťastná za druhé miesto a veľmi si to vážim. Popri trati som počula veľa divákov zo Slovenska, čo ma motivovalo.
Trať bola veľmi náročná. Do toho trochu zapršalo, takže to bolo technicky náročnejšie. Snažila som sa s tým popasovať, ale Leonie bola v technike trošku lepšia a uchádzala mi.
Napriek tomu som bojovala až do konca. V závere som ešte urobila chybičku, ale druhé miesto ma teší," povedala Chladoňová vo videu pre SZC.
VIDEO: Viktória Chladoňová hodnotí preteky žien U23
Okrem toho dodala, že trať jej až-tak nevyhovovala, keďže preferuje skôr suché podmienky. Napriek tomu bola líderka domácej reprezentácie pod tlakom a vedela, že ak chce vyhrať, musí riskovať.
"Tým, že Viki ťahala tempo, sa trochu "zavarila" a v poslednom kole začala robiť aj chyby. Niečo jej opäť chýbalo, ale striebro je krásny výsledok.
Leonie je doma, je o 2,5 roka staršia a trať jej dokonale sedela. Po technickej stránke išla skvele a tiež zariskovala, čo jej pomohlo," doplnil Vančo.
Dúhový dres? Niekde ju čaká
Vďaka Chladoňovej sa Slovensko opäť zapísalo do medailového poradia krajín. Tých bolo šesť, pričom šampionát ovládlo Holandsko, ktoré v siedmich disciplínach získalo deväť medailí, z toho päť zlatých.
Rodáčka zo Soblahova zavŕšila v Hulste vydarenú cyklokrosovú sezónu, v ktorej sa nestratila ani vo Svetovom pohári. Dvakrát bola v elitnej desiatke medzi ženami a v rámci kategórie U23 len raz chýbala v top 5.
V hlavnej časti sezóny 2026 sa predstaví na cestnom bicykli, kde vo farbách tímu Visma-Lease a Bike zabojuje možno aj o účasť na Tour de France.
"Viki nie je to iba talent, ktorý si niekto uchmatol a zacvengal mu pár peniazmi pred očami. Vo Visme s ňou pracujú z dlhodobého hľadiska, čo je najdôležitejšie. Majú s ňou veľké plány," doplnil Vančo.
V cyklokrosovej časti sezóny ukázala mladá Slovenka veľký progres. Vlani bola pri premiére v kategórii U23 šiesta, tentokrát veľmi tesne druhá.
A hoci tesných prehier v boji o víťazstvá pribúda, tréner reprezentačného tímu verí, že Chladoňová raz strieborné kovy vymení za dúhový dres. "Niekde na ňu čaká. Uvidíme, v ktorej disciplíne príde skôr," dodal Vančo.