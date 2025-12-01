    Chladoňová má z ďalšieho titulu obrovskú radosť. Veľa to pre mňa znamená, hovorí

    Viktória Chladoňová sa stala majsterkou Slovenska v cyklokrose 2025.
    Viktória Chladoňová sa stala majsterkou Slovenska v cyklokrose 2025. (Autor: Soňa Niková/SZC)
    Sportnet|1. dec 2025 o 16:00
    Viktória Chladoňová je po štvrtý raz majsterka SR v cyklokrose.

    Majstrovstvá Slovenska v cyklokrose 2025

    Preteky žien elite:

    1.

    Viktória Chladoňová

    Visma-Lease a Bike

    46:10 min

    2.

    Sofia Ungerová

    MAT ATOM Deweloper Wroclaw

    + 39 s

    3.

    Tereza Kurnická

    Novomestský Superbiker

    + 3:20 min

    Preteky mužov elite:

    1.

    Matej Ulík

    Expres CZ–BMD Team Kolín

    57:38 min

    2.

    Sebastián Michalec

    Dukla Banská Bystrica

    + 54 s

    3.

    Peter Šoltés

    CK CykloGlajza

    + 1:14 min

    Viktória Chladoňová je veľký cyklistický talent, o čom svedčí aj jej univerzálnosť. Kým počas sezóny zdolávala náročné kopce na Vuelte či Giro d'Italia, v zime ukazuje svoje kvality v cyklokrose. 

    V českom Tábore skončila v pretekoch Svetového pohára na 3. mieste v kategórii do 23 rokov a počas tohto víkendu získala v Trnave ďalší národný titul.

    Slovenský šampionát ovládla štvrtýkrát po sebe. Jej najväčšou súperkou bola Sofia Ungerová, ktorá napokon stratila na svoju rovesníčku 39 sekúnd. 

    Pre 19-ročnú cyklistku tímu Visma-Lease a Bike to bol celkovo tretí slovenský titul v tomto roku, keďže na ceste vyhrala časovku aj hromadné preteky. 

    "Z tohto víťazstva mám nesmiernu radosť. Vedela som, rovnako ako v predošlých rokoch, že mám dobrú šancu získať titul. Avšak, v cyklokrose je všetko možné, a tak som musela zostať sústredená. 

    Byť znova slovenskou šampiónkou pre mňa veľa znamená. Každý titul je výnimočný. Som veľmi šťastná, že môžem vo zvyšku sezóny jazdiť v tomto drese. Veľmi sa na to teším," povedala Chladoňová pre klubový web. 

    V mužskej elite sa stal víťazom Matej Ulík (Expres CZ – BMD Team Kolín), ktorý získal už svoj šiesty titul majstra Slovenska v cyklokrose.

    dnes 16:00
