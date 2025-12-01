Chladoňová má z ďalšieho titulu obrovskú radosť. Veľa to pre mňa znamená, hovorí

Majstrovstvá Slovenska v cyklokrose 2025
Preteky žien elite:
1.
Viktória Chladoňová
Visma-Lease a Bike
46:10 min
2.
Sofia Ungerová
MAT ATOM Deweloper Wroclaw
+ 39 s
3.
Tereza Kurnická
Novomestský Superbiker
+ 3:20 min
Preteky mužov elite:
1.
Matej Ulík
Expres CZ–BMD Team Kolín
57:38 min
2.
Sebastián Michalec
Dukla Banská Bystrica
+ 54 s
3.
Peter Šoltés
CK CykloGlajza
+ 1:14 min
Viktória Chladoňová je veľký cyklistický talent, o čom svedčí aj jej univerzálnosť. Kým počas sezóny zdolávala náročné kopce na Vuelte či Giro d'Italia, v zime ukazuje svoje kvality v cyklokrose.
V českom Tábore skončila v pretekoch Svetového pohára na 3. mieste v kategórii do 23 rokov a počas tohto víkendu získala v Trnave ďalší národný titul.
Slovenský šampionát ovládla štvrtýkrát po sebe. Jej najväčšou súperkou bola Sofia Ungerová, ktorá napokon stratila na svoju rovesníčku 39 sekúnd.
Pre 19-ročnú cyklistku tímu Visma-Lease a Bike to bol celkovo tretí slovenský titul v tomto roku, keďže na ceste vyhrala časovku aj hromadné preteky.
"Z tohto víťazstva mám nesmiernu radosť. Vedela som, rovnako ako v predošlých rokoch, že mám dobrú šancu získať titul. Avšak, v cyklokrose je všetko možné, a tak som musela zostať sústredená.
Byť znova slovenskou šampiónkou pre mňa veľa znamená. Každý titul je výnimočný. Som veľmi šťastná, že môžem vo zvyšku sezóny jazdiť v tomto drese. Veľmi sa na to teším," povedala Chladoňová pre klubový web.
V mužskej elite sa stal víťazom Matej Ulík (Expres CZ – BMD Team Kolín), ktorý získal už svoj šiesty titul majstra Slovenska v cyklokrose.