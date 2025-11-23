Chladoňová zaujala hneď v úvode sezóny. V Česku sa zozadu predrala až na pódium

Svetový pohár v cyklokrose 2025 - Tábor
Preteky žien:
1.
Lucinda Brandová
Holandsko
Baloise Glowi Lions
45:13 min
2.
Sara Casasolová
Taliansko
Crelan - Corendon
+ 1 s
3.
Inge van der Heijdenová
Holandsko
Crelan - Corendon
+ 13 s
18.
Viktória Chladoňová
Slovensko
Visma-Lease a Bike
+ 2:12 min
31.
Sofia Ungerová
Slovensko
MAT Atom Deweloper
+ 3:26 min
Preteky žien do 23 rokov:
1.
Leonie Bentveldová
Holandsko
Pauwels Sauzen
45:38 min
2.
Fleur Moorsová
Belgicko
Baloise Glowi Lions
+ 1:22 min
3.
Viktória Chladoňová
Slovensko
Visma-Lease a Bike
+ 1:47 min
13.
Sofia Ungerová
Slovensko
MAT Atom Deweloper
+ 3:01 min
TÁBOR. Viktória Chladoňová odštartovala cyklokrosovú sezónu vydareným vystúpením v českom Tábore. V nedeľňajších pretekoch obsadila iba 19-ročná Slovenka bronzový stupienok v kategórii do 23 rokov.
Na rozdiel od mužov nemajú mladšie jazdkyne samostatné preteky, a tak nastúpili spolu so ženami. V 56-člennom štartovom poli ich bolo 26.
Väčšina z nich štartovala zo zadných pozícii, vrátane Chladoňovej. Členka tímu Visma-Lease a Bike mala číslo 54, jej rovesníčka Sofia Ungerová 57.
VIDEO: Zostrih z pretekov žien Svetového pohára v Tábore 2025
Obom Slovenkám sa postupne podarilo prepracovávať dopredu a napokon obsadili v celkovej klasifikácii 18. a 31. miesto. V prepočte do kategórie U23 bola Chladoňová tretia a Ungerová trinásta.
Celkovou víťazkou pretekov sa podľa očakávaní stala 36-ročná Lucinda Brandová, ktorá v tesnom súboji zdolala Talianku Saru Casasolovú.
Ďalšie tri pozície obsadili Holanďanky, vrátane Leonie Bentveldovej (4. miesto, pozn.), ktorá bola zároveň najlepšou cyklokrosárkou do 23 rokov.
Fanúšikom urobili radosť aj domáce české reprezentantky. V elite skončila šiesta Kristýna Zemanová a preteky junioriek vyhrala Barbora Bukovská.
"Som neskutočne šťastná. Vyhrať pred domácim publikom je jedinečný zážitok. Z Lisy Revolovej som mala obavy, ale všetko dopadlo perfektne," pochvaľovala si úradujúca juniorská majsterka Európy.