    Chladoňová zaujala hneď v úvode sezóny. V Česku sa zozadu predrala až na pódium

    Sportnet|23. nov 2025 o 15:10
    Viktória Chladoňová odštartovala cyklokrosovú sezónu.

    Svetový pohár v cyklokrose 2025 - Tábor

    Preteky žien:

    1.

    Lucinda Brandová

    Holandsko

    Baloise Glowi Lions

    45:13 min

    2.

    Sara Casasolová

    Taliansko

    Crelan - Corendon

    + 1 s

    3.

    Inge van der Heijdenová

    Holandsko

    Crelan - Corendon

    + 13 s

    18.

    Viktória Chladoňová

    Slovensko

    Visma-Lease a Bike

    + 2:12 min

    31.

    Sofia Ungerová

    Slovensko

    MAT Atom Deweloper

    + 3:26 min

    Preteky žien do 23 rokov:

    1.

    Leonie Bentveldová

    Holandsko

    Pauwels Sauzen

    45:38 min

    2.

    Fleur Moorsová

    Belgicko

    Baloise Glowi Lions

    + 1:22 min

    3.

    Viktória Chladoňová

    Slovensko

    Visma-Lease a Bike

    + 1:47 min

    13.

    Sofia Ungerová

    Slovensko

    MAT Atom Deweloper

    + 3:01 min

    TÁBOR. Viktória Chladoňová odštartovala cyklokrosovú sezónu vydareným vystúpením v českom Tábore. V nedeľňajších pretekoch obsadila iba 19-ročná Slovenka bronzový stupienok v kategórii do 23 rokov.

    Na rozdiel od mužov nemajú mladšie jazdkyne samostatné preteky, a tak nastúpili spolu so ženami. V 56-člennom štartovom poli ich bolo 26.

    Väčšina z nich štartovala zo zadných pozícii, vrátane Chladoňovej. Členka tímu Visma-Lease a Bike mala číslo 54, jej rovesníčka Sofia Ungerová 57.

    VIDEO: Zostrih z pretekov žien Svetového pohára v Tábore 2025

    Obom Slovenkám sa postupne podarilo prepracovávať dopredu a napokon obsadili v celkovej klasifikácii 18. a 31. miesto. V prepočte do kategórie U23 bola Chladoňová tretia a Ungerová trinásta.  

    Celkovou víťazkou pretekov sa podľa očakávaní stala 36-ročná Lucinda Brandová, ktorá v tesnom súboji zdolala Talianku Saru Casasolovú. 

    Ďalšie tri pozície obsadili Holanďanky, vrátane Leonie Bentveldovej (4. miesto, pozn.), ktorá bola zároveň najlepšou cyklokrosárkou do 23 rokov. 

    Fanúšikom urobili radosť aj domáce české reprezentantky. V elite skončila šiesta Kristýna Zemanová a preteky junioriek vyhrala Barbora Bukovská.

    "Som neskutočne šťastná. Vyhrať pred domácim publikom je jedinečný zážitok. Z Lisy Revolovej som mala obavy, ale všetko dopadlo perfektne," pochvaľovala si úradujúca juniorská majsterka Európy.

