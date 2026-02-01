    Už viac ako dva roky ho nikto nezdolal. Van der Poel mieri na rekordný ôsmy titul majstra sveta

    Mathieu Van Der Poel na MS v cyklokrose 2026.
    Mathieu Van Der Poel na MS v cyklokrose 2026. (Autor: TASR/AP)
    1. feb 2026 o 09:05
    Medzi jeho konkurentov patria najmä Belgičania.

    Holandská cyklistická hviezda Mathieu van der Poel má šancu získať rekordný ôsmy titul majstra sveta v cyklokrose.

    V nedeľu popoludní po 15.10 h oň zabojuje v jeho domovskej obci Hulst na juhozápade Holandska. Vtedy je na programe záverečná súťaž svetového šampionátu - elitné preteky mužov.

    Tridsaťjedenročný rodák z neďalekého belgického mestečka Kapellen je tiež úspešný cestný cyklista a je jasný favorit na víťazstvo.

    Už viac ako dva roky ho v cyklokrose nik nezdolal a počas tejto sezóny pravidelne získaval výrazný náskok už počas prvej štvrtiny pretekov.

    Výnimkami boli len začiatok sezóny v Namure, kde mu rozhodujúci atak vyšiel až v poslednom kole, a podujatie v Maasmechelene, kde preteky ovplyvnili nehody súperov a defekty. Jeho belgický rival Wout van Aert okrem toho v tomto období utrpel zranenie členka a na MS chýba.

    Van der Poel chce zlepšiť absolútny rekord, ktorý aktuálne zdieľa s belgickou legendou Ericom de Vlaeminckom zo 60. a 70. rokov 20. storočia. Ak získa titul, pravdepodobne to budú jeho posledné preteky v cyklokrose.

    "Je to môj vrcholný cieľ v cyklokrose. Ak v nedeľu nevyhrám, budem pokračovať," prezradil novinárom. Priznal, že ešte nerozmýšľal o budúcnosti v prípade úspechu.

    Hoci v cyklokrose dlhodobo dominuje, hneď trikrát sa nestal víťazom na MS. Na druhej strane Van der Poel zvýraznil svoju vyrovnanosť a schopnosť zostať pokojný aj počas defektov. Počas pretekov v Maasmechelene dvakrát dostal defekt, napriek tomu zvíťazil.

    Medzi jeho konkurentov patria najmä Belgičania Michael Vanthourenhout, Toon Aerts, Emiel Verstrynge vrátane Thibaua Nysa, ktorý skončil druhý v hodnotení Svetového pohára a očakáva sa jeho boj o druhé miesto za Van der Poelom.

    Po majstrovstvách sveta sa Van der Poel opäť zameria na cestnú odnož cyklistiky Jeho cieľ je v marci získať tretí triumf na pretekoch Miláno-San Remo, potom rekordný štvrtý triumf na Okolo Flámska a rovnako štvrtý na aprílovom podujatí Paríž-Roubaix. V lete sa bude snažiť o ďalšie etapové víťazstvá na Tour de France.

    Mathieu van der Poel je známy nielen v cyklokrose, ale aj ako majster sveta v cestnej cyklistike, horskej cyklistike a gravel cyklistike, čo z neho robí jednu z najvšestrannejších cyklistických osobností súčasnosti.

