Už viac ako dva roky ho nikto nezdolal. Van der Poel mieri na rekordný ôsmy titul majstra sveta

Holandská cyklistická hviezda Mathieu van der Poel má šancu získať rekordný ôsmy titul majstra sveta v cyklokrose.
V nedeľu popoludní po 15.10 h oň zabojuje v jeho domovskej obci Hulst na juhozápade Holandska. Vtedy je na programe záverečná súťaž svetového šampionátu - elitné preteky mužov.
Tridsaťjedenročný rodák z neďalekého belgického mestečka Kapellen je tiež úspešný cestný cyklista a je jasný favorit na víťazstvo.
Už viac ako dva roky ho v cyklokrose nik nezdolal a počas tejto sezóny pravidelne získaval výrazný náskok už počas prvej štvrtiny pretekov.
Výnimkami boli len začiatok sezóny v Namure, kde mu rozhodujúci atak vyšiel až v poslednom kole, a podujatie v Maasmechelene, kde preteky ovplyvnili nehody súperov a defekty. Jeho belgický rival Wout van Aert okrem toho v tomto období utrpel zranenie členka a na MS chýba.
Van der Poel chce zlepšiť absolútny rekord, ktorý aktuálne zdieľa s belgickou legendou Ericom de Vlaeminckom zo 60. a 70. rokov 20. storočia. Ak získa titul, pravdepodobne to budú jeho posledné preteky v cyklokrose.
"Je to môj vrcholný cieľ v cyklokrose. Ak v nedeľu nevyhrám, budem pokračovať," prezradil novinárom. Priznal, že ešte nerozmýšľal o budúcnosti v prípade úspechu.
Hoci v cyklokrose dlhodobo dominuje, hneď trikrát sa nestal víťazom na MS. Na druhej strane Van der Poel zvýraznil svoju vyrovnanosť a schopnosť zostať pokojný aj počas defektov. Počas pretekov v Maasmechelene dvakrát dostal defekt, napriek tomu zvíťazil.
Medzi jeho konkurentov patria najmä Belgičania Michael Vanthourenhout, Toon Aerts, Emiel Verstrynge vrátane Thibaua Nysa, ktorý skončil druhý v hodnotení Svetového pohára a očakáva sa jeho boj o druhé miesto za Van der Poelom.
Po majstrovstvách sveta sa Van der Poel opäť zameria na cestnú odnož cyklistiky Jeho cieľ je v marci získať tretí triumf na pretekoch Miláno-San Remo, potom rekordný štvrtý triumf na Okolo Flámska a rovnako štvrtý na aprílovom podujatí Paríž-Roubaix. V lete sa bude snažiť o ďalšie etapové víťazstvá na Tour de France.
Mathieu van der Poel je známy nielen v cyklokrose, ale aj ako majster sveta v cestnej cyklistike, horskej cyklistike a gravel cyklistike, čo z neho robí jednu z najvšestrannejších cyklistických osobností súčasnosti.