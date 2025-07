Jeden z najnáročnejších momentov kariéry. Evenepoela odstúpenie zlomilo

PARÍŽ. Belgický cyklista Remco Evenepoel priznal, že odstúpenie z tohtoročnej Tour de France bolo jedným z najnáročnejších momentov jeho doterajšej kariéry. So svojimi pocitmi sa zveril na sociálnej sieti.

Jazdec tímu Soudal Quick-Step odstúpil počas horskej 14. etapy. Vtedy priebežne tretí muž celkového poradia a líder súťaže o najlepšieho mladého pretekára výrazne strácal a napokon zosadol z bicykla približne 100 km pred cieľom.

„Ten deň sa stal jedným z najsurovejších a najzraniteľnejších momentov mojej kariéry. Zlomilo ma to, a je to zvláštne, no som na to hrdý. Pýta si silu ukázať, že veci nejdú vždy podľa vašich predstáv. Že aj keď niečo veľmi chcete, niekedy má vaše telo iné plány.