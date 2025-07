ONLINE: 20. etapa na Tour de France 2025 dnes LIVE (kopcovitá - 184,2 km)

Předposlední etapa letošního ročníku Tour de France nabídne kopcovitý profil s celkovým převýšením téměř 2 900 metrů na 184 kilometrech. Většina z nastoupaných metrů přijde v první polovině dne, do kterého cyklisté vyrazí z Nantuy a budou směřovat pohořím Jura na sever. Hned na úvod čeká stoupání třetí kategorie (Col de la Croix de la Serra) o délce 12 kilometrů s průměrným sklonem nad čtyři procenta. Po sjezdu přijde ihned kopec čtvrté kategorie, který měří necelých šest kilometrů a průměr jde opět nad čtyři procenta.

Poté následuje dlouhá falešná rovina se sprinterskou prémií až do poslední třetiny etapy, kde čeká vrchol druhé kategorie, který je při této kategorii neobvykle krátký, a to jen 3,6 kilometru. Côte de Thésy má ale průměr skoro devíti procent, takže ohodnocení „dvojkou“ si zaslouží. Závod se stočí na východ a zbytek zvlněného terénu obsahuje ještě jeden kopec čtvrté kategorie a pak už jen finiš v Pontarlier.

Trať a fáze závodu nabízí ideální šanci pro úspěšný únik, kde se dají očekávat jména jako Quinn Simmons, Wout van Aert, Julian Alaphilippe nebo Tim Wellens.