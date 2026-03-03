    Veľký problém pre Pogačara. Na jarných klasikách mu bude chýbať kľúčový pomocník

    Tim Wellens oslavuje víťazstvo v 15. etape na Tour de France 2025.
    Tim Wellens oslavuje víťazstvo v 15. etape na Tour de France 2025. (Autor: TASR/AP)
    TASR|3. mar 2026 o 14:50
    Tridsaťštyriročný pretekár prišiel do tímu SAE v roku 2023.

    Belgický cyklista Tim Wellens zo SAE Team Emirates si pri páde v nedeľňajších pretekoch Kuurne - Brusel - Kuurne zlomil pravú kľúčnu kosť a prišiel o účasť na jarných klasikách, kde mal byť kľúčový pomocník Slovinca Tadeja Pogačara.

    „Tohtoročné klasiky sa pre mňa skončili, skôr ako sa vôbec začali. Operácia dopadla dobre vďaka excelentnému lekárskemu tímu a už začal proces rehabilitácie,“ napísal na sociálnych sieťach.

    Som veľmi sklamaný, že som prišiel o nadchádzajúce preteky, ale z domu budem plne podporovať náš tím,“ dodal Wellens.

    VIDEO: Zranenie Wellensa

    Tridsaťštyriročný pretekár prišiel do tímu SAE v roku 2023 a Pogačarovi pomáhal pri jeho víťazstvách v klasikách aj na Tour de France. Tento rok zaknihoval triumf na španielskych pretekoch Clasica Jaen, dokopy má na konte 42 víťazstiev. Informovala agentúra AFP.

