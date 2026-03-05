V pozícii najväčšieho favorita na zlato zlyhal. Malinina ocenili za jeho reakciu

Česká reprezentantka v curlingu Julie Zelingrová za svoj športový čin na nedávnych zimných olympijských hrách cenu fair play nezískala. V hlasovaní verejnosti zvíťazil americký krasokorčuliar Ilia Malinin.
Medzinárodný olympijský výbor spolu s Medzinárodnou komisiou fair play vybrali šesť činov, ktorých aktéri preukázali športového ducha na ZOH v Miláne a Cortine.
Zelingrová, ktorá pod piatimi kruhmi štartovala v súťaži zmiešaných dvojíc s Vítom Chabičovským, si nomináciu do hlasovania vyslúžila za to, že počas zápasu sama nahlásila svoje porušenie pravidiel.
Jej dotyk pohybujúceho sa kameňa pri zametaní bol pritom prakticky neviditeľný a rozhodcovia ani súperi by si ho s najväčšou pravdepodobnosťou nevšimli.
Malinin bol ocenený za to, že hoci v pozícii najväčšieho favorita na zlato zlyhal vo voľnej jazde a klesol z priebežného prvého miesta na celkové ôsme, úprimne zagratuloval víťazovi súťaže Michailovi Šajdorovovi z Kazachstanu.
„V tom blahoželaní nešlo o výsledky. Išlo o to, že sme spolu zdieľali cestu ako športovci. Vedomie, že fanúšikov na celom svete tento okamih spojil, pre mňa znamená viac než akákoľvek medaila,“ uviedol na webe MOV Malinin, ktorý sa bude koncom marca na majstrovstvách sveta v Prahe usilovať o tretie zlato za sebou.
Z krasokorčuliarskych súťaží boli nominovaní aj Američanka Amber Glennová, ktorá chránila japonskú súperku Kaori Sakamotovú pred televíznymi kamerami, a Juma Kagijama, ktorý emotívne oslavoval medailu svojho krajana Šuna Sata.
Na cenu ašpirovali aj ženské curlingové tímy Talianska a USA, ktoré prejavili čestnosť pri spore o dotyk kameňa, a tiež hokejový tím Kanady, ktorý pri vypuknutí norovírusu vo fínskom družstve neusiloval o kontumáciu zápasu a súhlasil s jeho odkladom.
Olympijská cena fair play sa udeľuje od hier v Innsbrucku 1964. Jej prvým držiteľom bol taliansky bobista Eugenio Monti, ktorý požičal súčiastku zo svojho bobu britským súperom, ktorí aj vďaka tomu následne získali zlato.