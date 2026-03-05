    Nepríjemné zranenie známeho Austrálčana. Pri páde si zlomil obe zápästia

    Michael Matthews (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
    ČTK|5. mar 2026 o 20:11
    V nedeľu mal štartovať na Paríž - Nice.

    Austrálsky cyklista Michael Matthews mal dnes v tréningu pád, pri ktorom si zlomil obe zápästia.

    Vicemajster sveta z roku 2015, ktorý má na konte etapové víťazstvá na všetkých troch Grand Tours, mal v nedeľu odštartovať do osemdňového podniku Paríž-Nice.

    Namiesto toho čaká 35-ročného jazdca pauza, oznámil jeho tím Jayco AlUla.

    Matthews tento rok odštartoval už šestnástu sezónu medzi cyklistickú elitu. Koncom januára vyhral v Španielsku jednorazové preteky Gran Premio Castellón a pripísal si 44. víťazstvo v kariére.

    Na svetových šampionátoch získal popri striebre tiež dva bronzy v pretekoch s hromadným štartom.

