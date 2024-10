Porovnanie so Saganom nemá rada. Chladoňová získala dúhový dres bez špeciálnej prípravy

„Preteky v Zürichu boli veľmi náročné. Snažila som sa to rozhodnúť v kopcoch a jazdiť aktívne. Vedela som, že v šprinte by som nemala šancu. Možno som mohla šprint zájsť lepšie, ale aj bronz je skvelý,“ hovorila.

Najväčším prekvapením pre 17-ročný zjav sú medaily v časovke. Na túto disciplínu sa nešpecializovala a nepripravovala. Podľa trénera Branislava Kacinu dostala prvý časovkársky bicykel až na jar, čo je možno netradičné.

„Medaily v časovke som vôbec nečakala a teraz to vyšlo dokonca na druhé miesto. To bolo aj pre mňa veľké prekvapenie. Teraz keď si premietam, čo všetko sa mi podarilo dosiahnuť, je to neuveriteľné. Päť medailí nemá hocikto a veľmi si to vážim,“ hovorila Chladoňová.