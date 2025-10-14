Mladú cyklistku dohnali krajanky k slzám: Vzali mi šancu stať sa majsterkou sveta

BRATISLAVA. To, že sa MS v graveli skončia triumfom domácich Holanďaniek, bolo viac ako pravdepodobné. Na štarte ich bolo až 25, vrátane hviezdnych mien.
Víťazstvo z tejto špecifickej cyklistickej disciplíny obhajovala Marianne Vosová a nechýbala ani najlepšia šprintérka súčasnosti Lorena Wiebesová.
Napokon práve ony zviedli v závere boj o dúhový dres a podobne ako na Miláno - San Remo, v dvoch etapách na Tour de France či v súboji o pódium na Paríž - Roubaix bola rýchlejšia o 12 rokov mladšia Wiebesová.
Pohľad na výsledkovú listinu naznačuje dobrú prácu holandskej reprezentácie, no slová uznania prebíjajú mnohé otázky o kontroverznej taktike.
Ak by sa totiž záver pretekov odohral podľa nepísaných pravidiel, Holandsko by zrejme obsadilo kompletné pódium a majsterkou sveta by nebola Wiebesová.
Vydarený útok a nádejný náskok
Smutnou hrdinkou svetového šampionátu bola 23-ročná Shirin van Anrooijová.
Počas cestnej sezóny si oblieka dres Lidlu - Trek, no veľmi dobré jazdí aj v teréne. V roku 2023 vyhrala cyklokrosové MS do 23 rokov a vo Svetovom pohári si pripísala na konto až tri víťazstvá v najvyššej kategórii elite.
Na šampionáte v graveli zaútočila 12 km pred cieľom a vypracovala si nádejný 20-sekundový náskok. V päťčlennej skupine za ňou boli Talianka Silvia Persicová, Češka Julia Kopecký a ďalšie tri holandské cyklistky.
Ich úlohou malo byť kontrolovať útoky Persicovej s Kopeckou, nechať ich ťahať skupinu, tým pádom ich unaviť a v závere bez problémov prešprintovať.
Stali sa však dva momenty, ktoré možno označiť za neštandardné.
Kopecký síce dlhší čas ťahala skupinu, no ako sa neskôr ukázalo, pracovala tým pre Wiebesovú, svoju kolegyňu z tímu SD Worx-Protime.
Podobné situácie sa síce stávajú, koniec koncov aj Martin Svrček trochu pomohol na ME Remcovi Evenepoelovi, no dobrovoľne sa takto vzdať súboja o medailu pre české farby sa zrejme nestretne s úplným pochopením.
"Musím sa poďakovať Julii. Je úžasné, ako tu jazdila a aká bola silná. Spýtala sa ma, či by som mohla vyhrať šprint. Ja som jej odpovedala áno a potom sa naplno rozbehla," priznala Wiebesová pre WielerFlits.
Sen jej zničila spolubývajúca
Kopecký by však sama nedokázala stiahnuť manko na van Anrooijovú. Na méte 2000 metrov pred cieľom bol rozdiel 14 sekúnd a Češka už nemala síl.
Vtedy sa však na čelo skupiny dostala oddýchnutá Yara Kastelijnová a začala pracovať pre Vosovú s Wiebesovou, no zároveň na úkor van Anrooijovej.
Napokon ju dostihla 250 metrov pred páskou a zničila jej sen o vytúženom titule. Na MS boli spolubývajúce, no je otázkou, či zostanú aj kamarátky.
VIDEO: Zostrih z pretekov žien na MS v graveli 2025
"Celé tie roky som bola v reprezentácii tímová hráčka. Nechápem, prečo ma museli dôjsť. Keď niekto vedie preteky, má takmer istý titul majstra sveta a je z rovnakej krajiny, tak ho predsa necháte ísť.
Mala som dosť síl na to, aby som ten náskok za normálnych podmienok udržala. Bola to moja šanca stať sa majsterkou sveta a vzali mi ju. Nechápem to," uviedla pre televíziu NOS sklamaná van Anrooijová.
Do cieľa napokon prišla až piata. Sedela na asfalte, plakala a v hlave mala azda len jedinú otázku, prečo jej to reprezentačné kolegyne urobili.
"Tak toto nebolo od Holanďaniek vôbec kolegiálne. Keby som bol Shirin, tak by som im adresoval veľmi škaredé slová," vravel zaskočený komentátor českej verzie Eurosportu Petr Nejedlý.
Pokrytecká Volleringová?
Kurióznu situáciu najlepšie vystihuje to, že najväčšiu radosť z víťazstva Wiebesovej mala v cieli Češka Kopecký. Vosovú trápila ďalšia prehra v šprinte, van Anrooijová bola zdrvená z toho, ako jej titul unikol.
"Nemám slov. Som však hrdá na svoju jazdu a budem naďalej snívať o dúhovom drese," uviedla neskôr na sociálnej siete Instagram.
Srdiečkom a smutným smajlíkom na jej príspevok reagovala Demi Volleringová, za čo si však v komentároch vyslúžila kritiku. Podľa niektorých ľudí to bolo pokrytecké vzhľadom na to, čo sa stalo vlani na MS v Zürichu.
V cestných pretekoch mali Holanďanky prevahu, no nespolupracovali.
Volleringová išla na seba a útokom v krátkom stúpaní zlomila Riejanne Markusovú a tiež Marianne Vosovú, ktorá inak mohla šprintovať o víťazstvo.
Výsledkom bolo iba piate miesto pre Volleringovú a víťazstvo Belgičanky Lotte Kopeckej, ktorá sa dosť trápila, no Holanďanky ju nechali vrátiť sa.
"Až keď som sa pozerala na záznam, došlo mi, že to nebolo najmúdrejšie. Rozhodne som to nechcela Shirin prekaziť. Ľutujem to," priznala Kastelijnová, ktorá situáciu nevyhodnotila správne. Teda, ako pre koho.
Navyše, Holandsko napokon doma v Maastrichte kompletné pódium nezískalo, keďže tretie miesto dostala na bronzovom podnose Silvia Persicová.