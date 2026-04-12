Van Aert ukázal gesto, na ktoré dlho čakal. Pogačar mal v šprinte nohy ako špagety

Jeho talent nebolo možné prehliadnuť. V 23 rokoch bol trojnásobným majstrom sveta v cyklokrose a úspechy dosahoval aj pri cestných začiatkoch.
Wout van Aert vyhral klasiku Ronde van Limburg, skončil tretí na Strade Bianche či bol deviaty pri debute na monumente Okolo Flámska.
V roku 2018 by ho neminula elitná desiatka ani pri premiére na Paríž - Roubaix, nebyť problému s reťazou tesne pred sektorom Carrefour de l'Arbre.
Debut na "Pekle severu" bol z pohľadu jeho výkonu vydarený, no napriek tomu má naň Belgičan veľmi smutné spomienky. Jeho tímový kolega Michael Goolaerts totiž po zástave srdca zomrel.
Odvtedy Van Aert nosil v hlave myšlienku, že by raz chcel na velodróme v Roubaix vyhrať a prstom smerujúcim do neba pozdraviť svojho kamaráta.
Často mal smolu na pády či defekty, ale o osem rokov neskôr to vyšlo. V šprinte zdolal Tadeja Pogačara a mohol predviesť spomenuté gesto.
Vrátil sa a zaútočil
Ani v 123. ročníku slávnych pretekov sa rodákovi z Herentalsu nevyhli technické problémy, rovnako ako azda každému ašpirantovi na cenné víťazstvo.
Najmä druhý defekt približne 70 km pred cieľom bol veľmi nepríjemný. Van Aert v cieli priznal, že si vtedy pomyslel, že sa pre neho preteky skončili.
Avšak, za pomoci jazdcov Red Bullu Jordiho Meeusa a Laurenca Pithieho sa dokázal vrátiť ešte pred štvorhviezdičkovým sektorom Auchy-Lez-Orchies to Bersée, v ktorom následne zaútočil.
"To, že som sa musel vracať, bol najťažší moment pretekov. Ten útok som plánoval a keď so mnou zostal len Tadej, bola to ideálna situácia," vraví.
Na rovinatom povrchu bolo pre Pogačara náročnejšie zbaviť sa van Aerta ako na Okolo Flámska. A hoci ho dostal na limit, nestriasol sa ho.
Na velodróme už bol favoritom Belgičan. Hoci vyhral desať etáp na Tour de France, vedel, že má na dosah najväčší úspech kariéry.
Zdalo sa, že začal šprintovať príliš skoro, no rozdiel v rýchlosti bol natoľko výrazný, že Pogačar iba smutne sklonil hlavu a uznal prehru.
"Ten šprint sa už toľkokrát odohral v mojich snoch. Presne som vedel, čo musím na velodróme urobiť. Toto víťazstvo pre mňa znamená všetko.
Venujem ho Michaelovi. Patrí jeho rodine, rodičom Stafovi a Marianne, bratovi Kristofovi a všetkým mojim kolegom z predošlého tímu," povedal.
Tri defekty ho stáli sily
Pogačar tak prišiel o obdivuhodnú sériu, ktorá trvala od septembra minulého roka. Od zisku druhého titulu majstra sveta bol nezdolaný.
Vyhral svetový aj európsky šampionát, Tre Valli Varesine, Okolo Lombarska, Strade Bianche, Miláno - San Remo a pred týždňom aj Okolo Flámska.
Ak by sme hľadali posledné preteky, v ktorých Slovinec vyložene prehral súboj o víťazstvo, nájdeme dátum 27. júl a opäť meno Wout van Aert.
Na Tour de France dokázal jazdec Vismy zlomiť muža v žltom drese v dláždenom stúpaní Montmartre, ktoré dalo poslednej 21. etape novú dynamiku.
Na Paríž - Roubaix túžil Pogačar zavŕšiť zbierku monumentálnych triumfov, ale rovnako ako pri svojej minuloročnej premiére skončil druhý.
"Šťastie mi neprialo. Kvôli defektom som musel trikrát meniť bicykel. Dosť ma to unavilo. Keď sme potom odišli s Woutom, nebol som svieži a vedel, že ujsť mu bude nemožná misia," povedal Pogačar.
Doplnil, že napriek všetkému dúfal v úspech v šprinte, no proti víťazovi etapy na Elyzejských poliach nemal šancu. "Keď som začal šprintovať, moje nohy boli ako špagety," dodal Slovinec.
Belgicko, uži si párty
Pogačar síce nevyhrá všetkých päť monumentov v tejto sezóne, ale na Paríž - Roubaix sa dozaista vráti a bude mať ešte niekoľko pokusov vyhrať.
Slovinsko tak zatiaľ v zozname víťazov chýba, naopak Belgicko sa teší z triumfu prvýkrát od úspechu Philippa Gilberta v roku 2019.
Fantastický výkon predviedol aj Mathieu van der Poel, ktorý útočil na štvrté víťazstvo po sebe. Avšak, na Arenbergu mal hneď dva defekty, čo spôsobilo dvojminútovú stratu na čelo pretekov.
Napokon skončil Holanďan štvrtý, iba s 15-sekundovým mankom na Van Aerta. Svojmu odvekému rivalovi však úspech praje. "Všetci sa z neho tešia, vrátane mňa. Je to úžasné," povedal pre Sporzu.
Van Aertovi tiež gratuloval futbalový brankár Realu Madrid Thibaut Courtois či bývalý cyklista Daniel Lloyd, ktorý sa dokonca neubránil slzám.
"Zdolať jedného z dvoch najlepších cyklistov histórie ešte zvyšuje prestíž tohto víťazstva. Výborne, Wout. A Belgicko, uži si svoju párty. Zajtra musí byť určite štátny sviatok," napísal Lloyd na sieti X.
Veľkú radosť mala aj manželka Sarah de Bieová, ktorá bola v cieli spolu s deťmi. Aj vďaka nej sa Van Aert dočkal vytúženého úspechu.
"Vďaka tomu sa všetky obete oplatili. Prežil si ťažké časy, ale na to sme teraz zabudli. Práve sa Georgesa opýtali, ako chce osláviť otcovo víťazstvo, a on odpovedal, že hranolkami," vtipne zakončila de Bieová.