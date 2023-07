Vingegaard má o jedného pomocníka menej. Van Aert sa ponáhľa za manželkou

"S tímom sme sa dohodli, že teraz už je čas, kedy by som mal byť doma pri rodine. Je to možno trochu zvláštne rozhodnutie, ale vôbec to pre mňa nebola dilema," uviedol van Aert na sociálnych sieťach.

Belgičan odstupuje z Tour v momente, keď je o celkovom víťazovi Tour v podstate rozhodnuté. Vingegaard má pred druhým v poradí Tadejom Pogačarom náskok viac ako 7 minút.