Sľubujú drámu až do konca. Tour de France 2026 prinesie najťažšiu etapu v histórii

BRATISLAVA. Mužská Tour de France bude druhý rok po sebe končiť etapou, ktorej cieľ je síce na Elyzejských poliach v Paríži, no ešte predtým budú môcť cyklisti po vzore Wouta van Aerta útočiť v stúpaní Montmartre.
Organizátori o tom informovali počas štvrtkovej oficiálnej prezentácie 113. ročníka pretekov. Ich cieľom je, aby napätie vydržalo až do úplného záveru.
"Laurent Nunez, ktorý je teraz ministrom vnútra Francúzska, nám umožnil návrat na Montmartre, z čoho máme, pochopiteľne, veľkú radosť," povedal novinárom riaditeľ pretekov Christian Prudhomme.
"Minuloročný úspech bol fenomenálny, aj vďaka olympijským hrám v Paríži. Bez nich by Tour nikdy nemohla prejsť cez Montmartre. Nadšenie a atmosféra na Rue Lepic boli neuveriteľné,“ doplnil.
Séria náročných etáp
Najslávnejšie cyklistické preteky na svete opäť začnú mimo Francúzska.
Slávnostný Grand Départ bude 4. júla hostiť Barcelona, kde je na programe aj úvodná tímová časovka. Prvé tri etapy sa budú prevažne konať v Španielsku.
Celkovo zahŕňa itinerár pretekov šesť šprintérskych etáp, päť kopcovitých, osem horských a tiež dve časovky. Okrem úvodnej tímovej časovky sa uskutoční aj individuálna na začiatku tretieho súťažného bloku.
Prechádzať sa bude cez Pyreneje, Centrálny masív, Vogézy, Juru či Alpy a celková dĺžka trasy, ktorú budú cyklisti v júli zdolávať, je 3333 kilometrov.
Prudhomme uviedol, že cieľom organizátorov je, aby preteky zostali otvorené až do posledných kilometrov. Preto zaradili sériu mimoriadne náročných horských etáp pred samotným finále.
"Naším zámerom je, aby najťažšie etapy prišli na záver. Tri horské dojazdy v posledných štyroch dňoch, dve po sebe idúce etapy na Alpe d’Huez a najnáročnejšia horská etapa v histórii Tour deň pred koncom," povedal.
"Nech bude náskok žltého dresu akýkoľvek 48 hodín pred Parížom, nikto nebude môcť povedať, že je rozhodnuté," hovorí Prudhomme.
Pelotón vystúpi na Alpe d’Huez cez slávnych 21 serpentín najskôr v 19. etape, a potom opäť nasledujúci deň v etape s prevýšením 5600 metrov.
Preteky vstúpia do Francúzska už v úvode cez Pyreneje, pričom prvý horský test medzi mestami Pau a Gavarnie-Gèdre (6. etapa, pozn.) prinesie stúpanie na legendárny Col du Tourmalet.
Trasa sa opäť dotkne viacerých miest známych zo súbojov medzi Tadejom Pogačarom a Jonasom Vingegaardom, ako Le Lioran či Le Markstein. "Chceme Tour, ktorá bude gradovať v intenzite," vysvetlil Prudhomme.
VIDEO: Kompletná prezentácia trasy Tour de France 2026
Najťažšia ženská Tour
Piaty ročník novodobej Tour de France žien sa uskutoční od 1. do 9. augusta a premiérovo bude v programe legendárny kopec Mont Ventoux.
"Obra Provence", ako sa hovorí tomu stúpaniu, pelotón zdolá v 7. etape. Vo svete cyklistiky patrí medzi najikonickejšie a zároveň najnáročnejšie.
"Toto je zatiaľ najťažšia ženská Tour de France, s takmer 19 000 metrami v stúpaniach,“ uviedla pri prezentácii riaditeľka pretekov Marion Rousseová.
"Trasu sme trochu pritvrdili, pretože pelotón je silnejší. Je to premyslená trasa – každá etapa môže byť zradná," dodala partnerka Juliana Alaphilippa.
Súčasťou ženských pretekov bude aj návrat individuálnej časovky – 21 km dlhý test medzi Gevrey-Chambertin a Dijon vo štvrtej etape.