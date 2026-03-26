VIDEO: Explózia sily v závere etapy. Brit nedovolil celkovému lídrovi tretie víťazstvo

    Ethan Vernon
    Ethan Vernon (Autor: FG La Badana)
    TASR|26. mar 2026 o 18:13
    ShareTweet0

    Pretekom Okolo Katalánska stale vládne Dorian Godon.

    Okolo Katalánska 2026

    Výsledky - 4. etapa (Mataró – Camprodon - skrátená z pôvodných 173 km na 151 km):

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Tím

    Čas

    1.

    Ethan Vernon

    Veľká Británia

    NSN Cycling Team

    4:01:03 h

    2.

    Dorian Godon

    Francúzsko

    Ineos Grenadiers

    + 0 s

    3.

    Thomas Pidcock

    Veľká Británia

    Pinarello Q36.5 Pro Cycling

    + 0 s

    4.

    Brandon McNulty

    USA

    UAE Emirates - XRG

    + 0 s

    5.

    Magnus Cort

    Dánsko

    Uno-X Mobility

    + 0 s

    6.

    David Gonzalez

    Španielsko

    Pinarello Q36.5 Pro Cycling

    + 0 s

    Britský cyklista Ethan Vernon vyhral skrátenú 4. etapu na Okolo Katalánska. Jazdec tímu NSN Cycling bol v záverečnom špurte v meste Camprodom rýchlejší ako Francúz Dorian Godon z Ineosu Grenadiers a krajan Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5). Godon si nepripísal tretí triumf na pretekoch, no zostal na čele celkového poradia.

    Etapa mala pôvodne finišovať v lyžiarskom stredisku Vallter, no organizátori ju po varovaniach o extrémnom vetre na vrchole skrátili o 22 kilometrov.

    Ikonické stúpanie je jedným z najslávnejších na pretekoch a malo predstavovať prvý skutočne vrchársky test.

    Napriek tomu čakalo na pelotón viac ako 2800 výškových metrov. Etapa mala pomerne pokojný priebeh, prvú prémiu využil Remco Evenepoel (Red Bull Bora-hansgrohe) a získal tri bonifikačné sekundy.

    VIDEO: Zostrih 4. etapy Okolo Katalánska

    Dve si pripísal Pidcock, ku ktorým pridal ďalšie tri po druhej prémii približne 15 km pred cieľom. V tom čase už pelotón dobehol dvojicu z úniku. V závere mal najviac síl 25-ročný rodák z anglického Bedfordu. Všetci favoriti prišli do cieľa v rovnakom čase ako víťaz.

    Pidcock sa aj vďaka prémiám posunul z tretieho na druhé miesto, z ktorého stráca na Godona 13 sekúnd. Najlepšiu trojku po štvrtku uzatvára Evenepoel (+14 s) a štvrtý je Dán Jonas Vingegaard (+24 s). 

    Priebežné celkové poradie po 4. etape

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Tím

    Čas

    1.

    Dorian Godon

    Francúzsko

    Ineos Grenadiers

    15:30:47 h

    2.

    Thomas Pidcock

    Veľká Británia

    Pinarello Q36.5 Pro Cycling

    + 13 s

    3.

    Remco Evenepoel

    Belgicko

    Red Bull Bora-hansgrohe

    + 14 s

    4.

    Jonas Vingegaard

    Dánsko

    Visma-Lease a Bike

    + 24 s

    5.

    Andrea Raccagni

    Taliansko

    Soudal Quick-Step

    + 25 s

    6.

    Brandon McNulty

    USA

    UAE Emirates - XRG

    + 25 s

    dnes 18:13
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»VIDEO: Explózia sily v závere etapy. Brit nedovolil celkovému lídrovi tretie víťazstvo