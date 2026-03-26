VIDEO: Explózia sily v závere etapy. Brit nedovolil celkovému lídrovi tretie víťazstvo

Okolo Katalánska 2026
Výsledky - 4. etapa (Mataró – Camprodon - skrátená z pôvodných 173 km na 151 km):
Poradie
Meno
Krajina
Tím
Čas
1.
Ethan Vernon
Veľká Británia
NSN Cycling Team
4:01:03 h
2.
Dorian Godon
Francúzsko
Ineos Grenadiers
+ 0 s
3.
Thomas Pidcock
Veľká Británia
Pinarello Q36.5 Pro Cycling
+ 0 s
4.
Brandon McNulty
USA
UAE Emirates - XRG
+ 0 s
5.
Magnus Cort
Dánsko
Uno-X Mobility
+ 0 s
6.
David Gonzalez
Španielsko
Pinarello Q36.5 Pro Cycling
+ 0 s
Britský cyklista Ethan Vernon vyhral skrátenú 4. etapu na Okolo Katalánska. Jazdec tímu NSN Cycling bol v záverečnom špurte v meste Camprodom rýchlejší ako Francúz Dorian Godon z Ineosu Grenadiers a krajan Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5). Godon si nepripísal tretí triumf na pretekoch, no zostal na čele celkového poradia.
Etapa mala pôvodne finišovať v lyžiarskom stredisku Vallter, no organizátori ju po varovaniach o extrémnom vetre na vrchole skrátili o 22 kilometrov.
Ikonické stúpanie je jedným z najslávnejších na pretekoch a malo predstavovať prvý skutočne vrchársky test.
Napriek tomu čakalo na pelotón viac ako 2800 výškových metrov. Etapa mala pomerne pokojný priebeh, prvú prémiu využil Remco Evenepoel (Red Bull Bora-hansgrohe) a získal tri bonifikačné sekundy.
Dve si pripísal Pidcock, ku ktorým pridal ďalšie tri po druhej prémii približne 15 km pred cieľom. V tom čase už pelotón dobehol dvojicu z úniku. V závere mal najviac síl 25-ročný rodák z anglického Bedfordu. Všetci favoriti prišli do cieľa v rovnakom čase ako víťaz.
Pidcock sa aj vďaka prémiám posunul z tretieho na druhé miesto, z ktorého stráca na Godona 13 sekúnd. Najlepšiu trojku po štvrtku uzatvára Evenepoel (+14 s) a štvrtý je Dán Jonas Vingegaard (+24 s).
Priebežné celkové poradie po 4. etape
Poradie
Meno
Krajina
Tím
Čas
1.
Dorian Godon
Francúzsko
Ineos Grenadiers
15:30:47 h
2.
Thomas Pidcock
Veľká Británia
Pinarello Q36.5 Pro Cycling
+ 13 s
3.
Remco Evenepoel
Belgicko
Red Bull Bora-hansgrohe
+ 14 s
4.
Jonas Vingegaard
Dánsko
Visma-Lease a Bike
+ 24 s
5.
Andrea Raccagni
Taliansko
Soudal Quick-Step
+ 25 s
6.
Brandon McNulty
USA
UAE Emirates - XRG
+ 25 s