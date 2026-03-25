    VIDEO: Akciou nabitý záver. V špurte sa tešil Groenewegen, Slovák mal pád

    TASR|25. mar 2026 o 18:41
    Groenewegen si počkal na správnu chvíľu a zaútočil spoza Philipsena.

    Okolo Brugg 2026

    Výsledky (Bruggy - Bruggy, 202,9 km):

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Tím

    Čas

    1.

    Dylan Groenewegen

    Holandsko

    Unibet Rose Rockets

    4:15:56 h

    2.

    Jasper Philipsen

    Belgicko

    Alpecin-Premier Tech

    + 0 s

    3.

    Max Kanter

    Nemecko

    XDS Astana Team

    + 0 s

    4.

    Stanislav Aniolkowski

    Poľsko

    Cofidis

    + 0 s

    5.

    Luca Mozzato

    Taliansko

    Tudor Pro Cycling Team

    + 0 s

    6.

    Pavel Bittner

    Česko

    Team Picnic PostNL

    + 0 s

    Matthias Schwarzbacher

    Slovensko

    EF Education - EasyPost

    nedokončil

    Holandský cyklista Dylan Groenewegen sa stal víťazom jednodňových pretekov Okolo Brugg.

    Tridsaťdvaročný cyklista tímu Unibet Rose Rockets triumfoval v špurte pred Belgičanom Jasperom Philipsenom a Nemcom Maxom Kanterom.

    Záverečné kilometre sa niesli v znamení niekoľkých útokov. Pelotón však dokázal všetky pokryť a o víťazovi sa rozhodovalo v špurte do cieľa.

    Počas neho nepríjemne spadol Amaury Capiot. Groenewegen si počkal na správnu chvíľu a zaútočil spoza Philipsena, ktorého na cieľovej čiare predbehol.

    VIDEO: Záver pretekov Okolo Brugg

    Holanďan potvrdil skvelú formu, keď zvíťazil pri svojom treťom štarte v sérii. Minulý týždeň vyhral na belgických jednodňových klasikách Bredene Koksijde Classic a Veľkej cene Jeana-Pierra Monsereho.

    Na Okolo Brugg (v minulosti preteky známe pod názvom Bruggy - De Panne) vyhral druhýkrát v kariére, prvý triumf si pripísal v roku 2019.

    Slovenský cyklista Matthias Schwarzbacher v službách tímu EF Education - EasyPost preteky po páde nedokončil.

