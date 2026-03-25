VIDEO: Akciou nabitý záver. V špurte sa tešil Groenewegen, Slovák mal pád

Okolo Brugg 2026
Výsledky (Bruggy - Bruggy, 202,9 km):
Poradie
Meno
Krajina
Tím
Čas
1.
Dylan Groenewegen
Holandsko
Unibet Rose Rockets
4:15:56 h
2.
Jasper Philipsen
Belgicko
Alpecin-Premier Tech
+ 0 s
3.
Max Kanter
Nemecko
XDS Astana Team
+ 0 s
4.
Stanislav Aniolkowski
Poľsko
Cofidis
+ 0 s
5.
Luca Mozzato
Taliansko
Tudor Pro Cycling Team
+ 0 s
6.
Pavel Bittner
Česko
Team Picnic PostNL
+ 0 s
Matthias Schwarzbacher
Slovensko
EF Education - EasyPost
nedokončil
Holandský cyklista Dylan Groenewegen sa stal víťazom jednodňových pretekov Okolo Brugg.
Tridsaťdvaročný cyklista tímu Unibet Rose Rockets triumfoval v špurte pred Belgičanom Jasperom Philipsenom a Nemcom Maxom Kanterom.
Záverečné kilometre sa niesli v znamení niekoľkých útokov. Pelotón však dokázal všetky pokryť a o víťazovi sa rozhodovalo v špurte do cieľa.
Počas neho nepríjemne spadol Amaury Capiot. Groenewegen si počkal na správnu chvíľu a zaútočil spoza Philipsena, ktorého na cieľovej čiare predbehol.
Holanďan potvrdil skvelú formu, keď zvíťazil pri svojom treťom štarte v sérii. Minulý týždeň vyhral na belgických jednodňových klasikách Bredene Koksijde Classic a Veľkej cene Jeana-Pierra Monsereho.
Na Okolo Brugg (v minulosti preteky známe pod názvom Bruggy - De Panne) vyhral druhýkrát v kariére, prvý triumf si pripísal v roku 2019.
Slovenský cyklista Matthias Schwarzbacher v službách tímu EF Education - EasyPost preteky po páde nedokončil.