VIDEO: Ďalší dramatický záver a druhé víťazstvo Francúza. Evenepoel spadol

Okolo Katalánska 2026
Výsledky - 3. etapa (Mont-roig del Camp – Vila-seca, 159,4 km):
Poradie
Meno
Krajina
Tím
Čas
1.
Dorian Godon
Francúzsko
Ineos Grenadiers
3:43:33 h
2.
Ethan Vernon
Veľká Británia
NSN Cycling Team
+ 0 s
3.
Noah Hobbs
Veľká Británia
EF Education - EasyPost
+ 0 s
4.
Toon Aerts
Belgicko
Lotto Intermarché
+ 0 s
5.
Anthon Charmig
Dánsko
Uno-X Mobility
+ 0 s
6.
Thomas Pidcock
Veľká Británia
Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
+ 0 s
Francúzsky cyklista Dorian Godon zvíťazil v tretej etape pretekov Okolo Katalánska. V záverečnom špurte zdolal Britov Ethana Vernona a Noaha Hobbsa.
Jazdec tímu INEOS Grenadiers si pripísal druhé prvenstvo v tomto ročníku španielskych pretekov a upevnil si líderskú pozíciu v celkovom poradí.
Po kopcovitom úvode etapy mali byť záverečné kilometre súbojom najrýchlejších mužov v pelotóne. Tridsať kilometrov pred cieľom však zaútočila dvojica Jonas Vingegaard a Remco Evenepoel, ktorí spolupracovali až do konca.
Päťsto metrov pred cieľom Belgičan spadol na kruhovom objazde a Vingegaard tam stratil čas, čo dovolilo pelotónu stiahnuť stratu.
Do špurtu vstúpil ako prvý Godon, ktorý potvrdil dobrú formu, keď po dvoch etapových triumfoch na Paríž - Nice už má dve víťazstvá aj v Katalánsku.
Na čele celkového poradia má 11-sekundový náskok pred Evenepoelom a 16-sekundový pred Britom Thomasom Pidcockom.
Priebežné celkové poradie po 3. etape
Poradie
Meno
Krajina
Tím
Čas
1.
Dorian Godon
Francúzsko
Ineos Grenadiers
11:29:50 h
2.
Remco Evenepoel
Belgicko
Red Bull-BORA-hansgrohe
+ 11 s
3.
Thomas Pidcock
Veľká Británia
Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
+ 16 s
4.
Jonas Vingegaard
Dánsko
Visma-Lease a Bike
+ 18 s
5.
Brandon McNulty
USA
UAE Emirates - XRG
+ 19 s
6.
Anthon Charmig
Dánsko
Uno-X Mobility
+ 20 s