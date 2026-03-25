    VIDEO: Ďalší dramatický záver a druhé víťazstvo Francúza. Evenepoel spadol

    Dorian Godon
    Dorian Godon (Autor: Carlos Marín)
    TASR|25. mar 2026 o 18:15
    Cyklistické podujatie Okolo Katalánska malo na programe 3. etapu.

    Okolo Katalánska 2026

    Výsledky - 3. etapa (Mont-roig del Camp – Vila-seca, 159,4 km):

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Tím

    Čas

    1.

    Dorian Godon

    Francúzsko

    Ineos Grenadiers

    3:43:33 h

    2.

    Ethan Vernon

    Veľká Británia

    NSN Cycling Team

    + 0 s

    3.

    Noah Hobbs

    Veľká Británia

    EF Education - EasyPost

    + 0 s

    4.

    Toon Aerts

    Belgicko

    Lotto Intermarché

    + 0 s

    5.

    Anthon Charmig

    Dánsko

    Uno-X Mobility

    + 0 s

    6.

    Thomas Pidcock

    Veľká Británia

    Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team

    + 0 s

    Francúzsky cyklista Dorian Godon zvíťazil v tretej etape pretekov Okolo Katalánska. V záverečnom špurte zdolal Britov Ethana Vernona a Noaha Hobbsa.

    Jazdec tímu INEOS Grenadiers si pripísal druhé prvenstvo v tomto ročníku španielskych pretekov a upevnil si líderskú pozíciu v celkovom poradí.

    Po kopcovitom úvode etapy mali byť záverečné kilometre súbojom najrýchlejších mužov v pelotóne. Tridsať kilometrov pred cieľom však zaútočila dvojica Jonas Vingegaard a Remco Evenepoel, ktorí spolupracovali až do konca.

    Päťsto metrov pred cieľom Belgičan spadol na kruhovom objazde a Vingegaard tam stratil čas, čo dovolilo pelotónu stiahnuť stratu.

    VIDEO: Zostrih 3. etapy Okolo Katalánska

    Do špurtu vstúpil ako prvý Godon, ktorý potvrdil dobrú formu, keď po dvoch etapových triumfoch na Paríž - Nice už má dve víťazstvá aj v Katalánsku.

    Na čele celkového poradia má 11-sekundový náskok pred Evenepoelom a 16-sekundový pred Britom Thomasom Pidcockom.

    Priebežné celkové poradie po 3. etape

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Tím

    Čas

    1.

    Dorian Godon

    Francúzsko

    Ineos Grenadiers

    11:29:50 h

    2.

    Remco Evenepoel

    Belgicko

    Red Bull-BORA-hansgrohe

    + 11 s

    3.

    Thomas Pidcock

    Veľká Británia

    Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team

    + 16 s

    4.

    Jonas Vingegaard

    Dánsko

    Visma-Lease a Bike

    + 18 s

    5.

    Brandon McNulty

    USA

    UAE Emirates - XRG

    + 19 s

    6.

    Anthon Charmig

    Dánsko

    Uno-X Mobility

    + 20 s

    Cyklistika

    Cyklistika

