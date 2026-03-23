VIDEO: Vyrovnaný súboj musel rozhodnúť až fotofiniš. Evenepoel v ňom tesne neuspel

Okolo Katalánska 2026
Výsledky - 1. etapa (Sant Feliu de Guixols – Sant Feliu de Guixols, 172,7 km):
Poradie
Meno
Krajina
Tím
Čas
1.
Dorian Godon
Francúzsko
Ineos Grenadiers
4:01:09 h
2.
Remco Evenepoel
Belgicko
Red Bull-BORA-hansgrohe
+ 0 s
3.
Thomas Pidcock
Veľká Británia
Pinarello Q36.5
+ 0 s
4.
Guillermo Thomas Silva
Uruguaj
XDS Astana Team
+ 0 s
5.
Simone Gualdi
Taliansko
PLotto Intermarché
+ 0 s
6.
Lenny Martinez
Francúzsko
Bahrain-Victorious
+ 0 s
Francúzsky cyklista Dorian Godon triumfoval v pondelkovej úvodnej etape pretekov Okolo Katalánska.
Jazdec tímu Ineos Grenadiers v závere vyše 172 km dlhej etapy v tradičnom finiši do kopca v meste Sant Feliu de Guixols tesne zdolal Belgičana Remca Evenepoela (Red Bull-BORA-hansgrohe). Tretiu priečku obsadil Brit Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5).
Víťaza prvej etapy 105. ročníka pretekov určila až cieľová fotografia.
Favoritom na celkové víťazstvo je po dominantnej jazde na pretekoch Paríž - Nice Dán Jonas Vingegaard a na Okolo Katalánska bojujú aj ďalšie svetové mená.
Kopcovitá etapa viedla cez Gironu a pelotón sa vrátil do prímorského letoviska, pričom posledného z úniku Josha Burnetta dostihol 10 km pred cieľom.
Záverečné kilometre išli jazdci vo vysokom tempe a ďalší favoriti ako Joao Almeida, Florian Lipowitz, Oscar Onley, Giulio Ciccone, Derek Gee či Mattias Skjelmose dorazili do cieľa bezpečne, s niekoľkosekundovou stratou.
Priebežné celkové poradie
Poradie
Meno
Krajina
Tím
Čas
1.
Dorian Godon
Francúzsko
Ineos Grenadiers
4:01:09 h
2.
Remco Evenepoel
Belgicko
Red Bull-BORA-hansgrohe
+ 4 s
3.
Thomas Pidcock
Veľká Británia
Pinarello Q36.5
+ 6 s
4.
Guillermo Thomas Silva
Uruguaj
XDS Astana Team
+ 10 s
5.
Simone Gualdi
Taliansko
PLotto Intermarché
+ 10 s
6.
Lenny Martinez
Francúzsko
Bahrain-Victorious
+ 10 s