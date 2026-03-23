    VIDEO: Vyrovnaný súboj musel rozhodnúť až fotofiniš. Evenepoel v ňom tesne neuspel

    Dorian Godon.
    Dorian Godon. (Autor: TASR/AP)
    TASR|23. mar 2026 o 17:57
    ShareTweet0

    Cyklistické podujatie Okolo Katalánska začalo svoj 105. ročník.

    Okolo Katalánska 2026

    Výsledky - 1. etapa (Sant Feliu de Guixols – Sant Feliu de Guixols, 172,7 km):

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Tím

    Čas

    1.

    Dorian Godon

    Francúzsko

    Ineos Grenadiers

    4:01:09 h

    2.

    Remco Evenepoel

    Belgicko

    Red Bull-BORA-hansgrohe

    + 0 s

    3.

    Thomas Pidcock

    Veľká Británia

    Pinarello Q36.5

    + 0 s

    4.

    Guillermo Thomas Silva

    Uruguaj

    XDS Astana Team

    + 0 s

    5.

    Simone Gualdi

    Taliansko

    PLotto Intermarché

    + 0 s

    6.

    Lenny Martinez

    Francúzsko

    Bahrain-Victorious

    + 0 s

    Francúzsky cyklista Dorian Godon triumfoval v pondelkovej úvodnej etape pretekov Okolo Katalánska.

    Jazdec tímu Ineos Grenadiers v závere vyše 172 km dlhej etapy v tradičnom finiši do kopca v meste Sant Feliu de Guixols tesne zdolal Belgičana Remca Evenepoela (Red Bull-BORA-hansgrohe). Tretiu priečku obsadil Brit Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5).

    Víťaza prvej etapy 105. ročníka pretekov určila až cieľová fotografia.

    VIDEO: Zostrih 1. etapy Okolo Katalánska

    Favoritom na celkové víťazstvo je po dominantnej jazde na pretekoch Paríž - Nice Dán Jonas Vingegaard a na Okolo Katalánska bojujú aj ďalšie svetové mená.

    Kopcovitá etapa viedla cez Gironu a pelotón sa vrátil do prímorského letoviska, pričom posledného z úniku Josha Burnetta dostihol 10 km pred cieľom.

    Záverečné kilometre išli jazdci vo vysokom tempe a ďalší favoriti ako Joao Almeida, Florian Lipowitz, Oscar Onley, Giulio Ciccone, Derek Gee či Mattias Skjelmose dorazili do cieľa bezpečne, s niekoľkosekundovou stratou.

    Priebežné celkové poradie

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Tím

    Čas

    1.

    Dorian Godon

    Francúzsko

    Ineos Grenadiers

    4:01:09 h

    2.

    Remco Evenepoel

    Belgicko

    Red Bull-BORA-hansgrohe

    + 4 s

    3.

    Thomas Pidcock

    Veľká Británia

    Pinarello Q36.5

    + 6 s

    4.

    Guillermo Thomas Silva

    Uruguaj

    XDS Astana Team

    + 10 s

    5.

    Simone Gualdi

    Taliansko

    PLotto Intermarché

    + 10 s

    6.

    Lenny Martinez

    Francúzsko

    Bahrain-Victorious

    + 10 s

    Cyklistika

    Cyklistika

    Nairo Quintana.
    Nairo Quintana.
    Víťaz Gira či Vuelty ukončí po sezóne kariéru. Moje triumfy patrili celej Kolumbii, uviedol
    dnes 19:43
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»VIDEO: Vyrovnaný súboj musel rozhodnúť až fotofiniš. Evenepoel v ňom tesne neuspel