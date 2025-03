VIDEO: Britský tínežder vyhral v Katalánsku už druhú etapu, o triumf bojoval aj Čech

Piatková etapa mala rovinatý profil s jediným kopcom na začiatku trasy a tak sa očakával hromadný dojazd pelotónu. Ten dostihol únik asi 20 km pred páskou, no potom zohral veľkú úlohu bočný vietor na otvorených pláňach.

AMPOSTA. Britský cyklista Matthew Brennan zvíťazil v 5. etape pretekov Okolo Katalánska. Jazdec tímu Visma | Lease a Bike sa presadil v záverečnom špurte a trasu dlhú 165,9 km z Paülsu do Amposty zvládol za 3:28:37 hodiny.

Na čelo celkového poradia sa dostal domáci Ayuso vďaka bonusovej sekunde, ktorú získal na rýchlostnej prémii.

Do etapy išiel s rovnakým časom so Slovincom Rogličom. Tretí Enric Mas z Movistaru stráca 21 sekúnd. V sobotu je na programe náročná horská etapa z Bergy do Queralta dlhá 159 km.

Priebežné celkové poradie po 5. etape