Vyrovnal zápis Sagana. Dánsky cyklista ovládol po roku belgickú klasiku

Jazdec stajne Lidl-Trek sa presadil po vyše 80-kilometrovom úniku a 250,3 km dlhú trať z Ypresu do Wevelgemu zvládol za 5:30:21 hodiny.

Prvá polovica nedeľňajších pretekov sa išla po rovine, v druhej čakalo na cyklistov niekoľko úsekov s dlažobnými kockami a šotolinou a deväť krátkych, no prudkých kopcov.

Ten si postupne vypracoval takmer štvorminútový náskok, no pelotón sa nikam nehnal. Tempo začal zvyšovať až po 100 km a s tým sa aj zmenšovala strata na únik.

Dvadsaťdeväťročný Dán tak po siedmom mieste na Miláno - Sanremo a druhom na E3 Saxo Bank Classic vybojoval štvrté a najväčšie víťazstvo v sezóne. Celkovo to bol už jeho jubilejný 50. triumf v kariére.

Za ním išla trojica Victor Campenaerts, Arjen Livyns a Marco Haller, no Pedersenov náskok neustále narastal. Na méte 40 km pred cieľom mal k dobru 1:20 minúty na troch prenasledovateľov a dve na pelotón.

"Bolo to skvelé. Nečakal som, že sa mi podarí niečo takéto. Je úžasné opäť vyhrať tieto preteky. Mal som dobré nohy, tak som si povedal, že idem sám. Mohlo sa to skončiť neúspechom, ale nakoniec to vyšlo výborne.

V takejto dobrej forme som ešte nebol, čo dokazujú aj piatkové a tieto preteky," povedal Pedersen, ktorý sa s tromi víťazstvami zaradil medzi rekordérov podujatia.

Vyrovnal výkon Roberta van Eenaemeho, Rika van Looya, Eddyho Merckxa, Maria Cipolliniho, Toma Boonena a Slováka Petra Sagana, ktorý to dosiahol v rokoch 2013, 2016 a 2018.

Gent - Wevelgem je v poradí tretia klasika počas dvanásťdňového flámskeho cyklistického „týždňa“.