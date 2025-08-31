    Jubilejný triumf pre belgického cyklistu. Ovládol ďalšiu klasiku

    Aranud De Lie.
    Aranud De Lie. (Autor: Twitter Movistar Team)
    TASR|31. aug 2025 o 18:14
    ShareTweet0

    Trať dlhú 263 km zvládol za 6:21:23 hod.

    Bretagne Classic Ouest-France 2025

    1.

    Arnaud De Lie

    Belgicko

    Lotto

    6:21:23 h

    2.

    Emilien Jeanniére

    Francúzsko

    TotalEnergies

    + 0 s

    3.

    Olav Kooij

    Holandsko

    Visma Lease a Bike

    + 0 s

    4.

    Paul Magnier

    Francúzsko

    Soudal Quick-Step

    + 0 s

    5.

    Biniam Girmay

    Eritrea

    Intermarché - Wanty

    + 0 s

    PLOUAY. Víťazom tradičných pretekov Bretagne Classic Ouest-France sa stal belgický cyklista Arnaud De Lie.

    Trať dlhú 263 km zvládol za 6:21:23 hod. a v záverečnom špurte za sebou nechal Emiliena Jeanniérea z Francúzska a Holanďana Olava Kooija.

    Pre De Lieho to bol štyridsiaty triumf v kariére, na tejto klasike však predtým ešte nezvíťazil.

    Belgičan tak po triumfe na Renewi Tour preukázal dobrú formu aj vo Francúzsku.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Aranud De Lie.
    Aranud De Lie.
    Jubilejný triumf pre belgického cyklistu. Ovládol ďalšiu klasiku
    dnes 18:14
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»Jubilejný triumf pre belgického cyklistu. Ovládol ďalšiu klasiku