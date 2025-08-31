Jubilejný triumf pre belgického cyklistu. Ovládol ďalšiu klasiku

Bretagne Classic Ouest-France 2025
1.
Arnaud De Lie
Belgicko
Lotto
6:21:23 h
2.
Emilien Jeanniére
Francúzsko
TotalEnergies
+ 0 s
3.
Olav Kooij
Holandsko
Visma Lease a Bike
+ 0 s
4.
Paul Magnier
Francúzsko
Soudal Quick-Step
+ 0 s
5.
Biniam Girmay
Eritrea
Intermarché - Wanty
+ 0 s
PLOUAY. Víťazom tradičných pretekov Bretagne Classic Ouest-France sa stal belgický cyklista Arnaud De Lie.
Trať dlhú 263 km zvládol za 6:21:23 hod. a v záverečnom špurte za sebou nechal Emiliena Jeanniérea z Francúzska a Holanďana Olava Kooija.
Pre De Lieho to bol štyridsiaty triumf v kariére, na tejto klasike však predtým ešte nezvíťazil.
Belgičan tak po triumfe na Renewi Tour preukázal dobrú formu aj vo Francúzsku.