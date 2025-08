Desaťročia to nedokázal žiaden Francúz. Rodáčka z Brestu píše dejiny Tour

Zároveň je prvou Francúzkou alebo Francúzom, ktorá to dokázala od čias Charlyho Motteta v roku 1991.

Jazdkyňa tímu UAE Team ADQ zaútočila na vrchných svahoch stúpania Col du Granier (8,9 km priemerný sklon 5,4 %) a do cieľa dorazila osamote.

Jej výkon ju vyniesol na druhé miesto v bodovaní vrchárskej súťaže, kde sa vyrovnala Holanďanke Silke Smuldersovej – obe majú na konte 17 bodov.

„Úprimne, vyhrať etapu na Tour je už samo o sebe obrovské. A teraz druhé víťazstvo... bol to neuveriteľný deň. Myslím, že to bol jeden z najťažších dní v mojom živote – fyzicky aj psychicky. Ale musíte do toho dať všetko,“ povedala vyčerpaná, ale šťastná Squibanová.

„Na poslednom stúpaní som si len priala ľahnúť si na zem. A posledných 15 kilometrov som už ani nevnímala, čo sa deje, vo vysielačke som nič nepočula,“ priznala rodáčka z Brestu.