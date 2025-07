Časovka zmenila celý vývoj Tour. Pogačar je v žltom, Vingegaard prežil katastrofu

Vedel som, že mám dobrú šancu zvíťaziť, nohy mi išli, aby to však vyšlo, muselo ísť všetko podľa nastaveného plánu. Myslím si, že to bolo celkom fajn, s mojou jazdou som spokojný, necítil som, že by som mohol ísť niekde ešte rýchlejšie.

Som šťastný z tohto druhého etapového víťazstva pre náš tím. Stále som do toho tlačil, viac do kopca ako v zjazdoch, ale najdôležitejšie bolo, že som vydržal v nastolenom tempe až do samého záveru. Potrebný čas na konkurentov som získal v posledných ôsmich kilometroch, vyšlo to perfektne.

Teraz môžeme byť uvoľnení a koncentrovať sa na parížske pódium, za ktorým som dnes urobil prvý dôležitý krok,“ povedal Evenepoel v televíznom rozhovore po pretekoch. V celkovom poradí stráca na Pogačara 42 sekúnd.