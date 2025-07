Vingegaard vybuchol a vo Visme netušia prečo. Absolútne sme to nečakali, priznáva šéf

Neskôr Visma priznala, že sa v tíme na to pripravovali sedem mesiacov . Dokonca nenatreli rám bicykla, aby ušetrili 100 gramov. Dbali na všetko.

"Bola to najlepšia časovka v histórii cyklistiky. Čo ukázal Jonas Vingegaard sa doteraz nikomu nepodarilo," chválil Dána aj bývalý kolega Tom Dumoulin, ktorý takisto patril k najlepším v boji proti chronometru.

CAEN. Dodnes to považuje za svoje najväčšie víťazstvo. Na začiatku tretieho súťažného bloku Tour de France 2023 doslova preletel hornatou časovkou do Combloux a Tadejovi Pogačarovi zasadil tvrdý úder.

Nebolo to tak, že by Jonas niekde stratil veľa času, ale jeho strata sa postupne zvyšovala," povedal Niermann v rozhovore pre Wielerflits.

"Toto nie je časovka, v ktorú sme dúfali. Takúto časovú stratu sme absolútne nečakali, no musíme ju akceptovať. Nemám tušenie, prečo sa to stalo.

Jeho slová potvrdil aj športový riaditeľ Grischa Niermann. Keď videl stratu ôsmich sekúnd už po štyroch kilometroch vedel, že to nebude dobré.

Práve časovka mala byť zbraň, vďaka ktorej bude Vingegaard vo výhode. Avšak, v jeho pohľade, ktorý zachytili kamery v cieli, bolo vidno veľké sklamanie. Nepochybne aj on hľadal príčiny svojho slabého výkonu.

"Je to sklamanie. Vieme, že časovky sú na tejto Tour veľmi dôležité. Teraz budeme musieť viac útočiť," dodal šéf tímu Visma-Lease a Bike.

Pogačar dostal 10 z 10

Pred časovkou bola šanca, že by sa Pogačar vo štvrtkovej etape predstavil netypicky v zelenom drese. Potreboval skončiť aspoň štvrtý, no zároveň by ho Vingegaard či Evenepoel museli preskočiť v celkovom poradí.

Rodák z mesta Komenda je po etape lídrom bodovacej súťaže, no svoju zbierku dresov, v ktorých strávil na Tour aspoň deň neskompletizuje. Oblečie si totiž dres, na ktorý si u neho fanúšikovia zvykli najviac.

"Tour de France ešte nikto nevyhral v prvom týždni, ale teší ma, že mám žltý dres. Najpodstatnejšie však je, aby som si ho obliekol v Paríži," povedal.