ONLINE: 10. etapa na Tour de France 2025 dnes LIVE (hornatá - 165,3 km)

Po nedělní čistě rovinaté etapě, kterou ovládl ve sprintu Belgičan Tim Merlier ze stáje Soudal-Quick Step a životní 4. místo si vyjel jediný Čech na letošní Tour Pavel Bittner, nás 10. etapa zavede do kopců Francouzského středohoří a rovinatých úseků si během jejích 165 kilometrů cyklisté užijí jen poskrovnu.

Etapa je jako první na letošní Tour de France klasifikována jako horská, ovšem závodníky nečeká žádný grandiózní dlouhý výstup, naopak celá trať vede neustále nahoru-dolů, přičemž směr nahoru výrazně převažuje. Cíl v Le Mont-Dore Puy de Sancy je o rovný nadmořský kilometr výše než start v Ennezatu. Na trati je hned osm vrchařských prémií, až na jednu výjimku všechny 2. kategorie včetně poslední přímo v cíli, kam unavené nohy cyklistů potřebují zvládnout ještě poslední 3,3 km dlouhý výšlap.

Takové podmínky by měly svědčit obhájci prvenství a největšímu favoritovi Tadeji Pogačarovi, který už v úvodní klidnější části Tour získal téměř minutu k dobru na své nejbližší pronásledovatele.

Kromě tradičního vyzyvatele Jonasa Vingegaarda by mohl Slovince ohrozit třeba Ben Healy z EFE-EP, vítěz profilově velmi podobné, i když převýšením méně náročné čtvrteční šesté etapy. Trať by mohla sedět i domácímu Lennymu Martínezovi z Groupamy-FDJ, který už vystoupil na nejvyšší stupínek na etapách Paříž-Nice i Critérium du Dauphiné. Tam v horské etapě také dokázal utahat a nechat za sebou oba největší favority Vingegaarda s Pogačarem. Nebo se dnes objeví černý kůň a budeme v cíli všichni zírat? Sledujte spolu s námi, etapa začíná neutralizovaným startem ve 13:10 a zhruba o čtvrt hodinky později bude odmávána naostro.