ONLINE: 5. etapa na Tour de France dnes LIVE - časovka (33 km)

Český cykliska Pavel Bittner se na trať vydá krátce po čtvrt na 3, přesněji ve 14:18. Tehdy ještě budou intervaly mezi jezdci minutové. Od 96. muže průběžného pořadí Jonase Abrahamsena (14:30) začnou cyklisté startovat po minutě a půl a poslední šestnáctka má dvouminutové intervaly – od Guillaume Martina Guyonneta (16:30). Další startovní časy: Primož Roglič – 16:36 Remco Evenepoel – 16:44 Jonas Vingegaard – 16:56 Tadej Pogačar – 16:58 Mathieu van der Poel – 17:00. Nejlepší z cyklistů by mohl časovku dát kolem 38:15 minut.

