ONLINE: 9. etapa na Tour de France 2025 dnes LIVE (rovinatá - 174,1 km)

Devátá etapa letošního ročníku slavné Tour je takřka totální placka, což znamená další šanci pro elitní sprintery. Na 174 kilometrech čeká cyklisty pouhých 1 400 metrů převýšení, a to je velký kontrast proti následující náročné horské etapě, která vezme závod do Centrálního masivu.



Cílové Châteauroux očekává nájezd spurterských vláčků a jedinou nepříjemností by mohly být dvě ostré zatáčky cca dva kilometry před cílem.



Žlutý dres hájí Tadej Pogačar. Zelený má po sobotním úspěchu s náskokem 36 bodů Jonathan Milan z Lidl – Trek. V cílové rovince by ho měli vyzvat zejména evropský mistr Tim Merlier, Biniam Girmay či Kaden Groves.