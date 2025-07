Kto pôjde po Saganovi na Tour? Kubišov tím počíta body, Svrček chce ukázať, čo je v ňom

BRATISLAVA. Dvanásť etapových víťazstiev, sedem triumfov v bodovacej súťaži či štyri dni strávené v žltom drese pre lídra celkového poradia. Peter Sagan zanechal pri dvanástich účastiach na Tour de France výraznú stopu a najmä jeho rekordný počet zelených dresov nebude ľahké prekonať. Po konci jeho kariéry boli posledné dva ročníky slávnych pretekov bez slovenskej účasti a je otázne, na koľko rokov sa táto séria predĺži. Aktuálna sezóna však dáva slovenskej cyklistike pomerne priaznivé vyhliadky.

"Dnes nemáme hviezdu, akou bol Peter Sagan, ktorý čiastočne zmenil pohľad na tento šport. Máme však viacero pretekárov, ktorí jazdia na veľmi vysokej úrovni," hovorí reprezentačný tréner Jakub Vančo. Kubiša zatiaľ brzdí licencia Aktuálnym slovenským šampiónom je Lukáš Kubiš, ktorý v pretekoch s hromadným štartom nadviazal na vlaňajší triumf. V Bánovciach nad Bebravou bol hlavným favoritom, keďže prežíva vynikajúcu sezónu. V tíme Unibet Tietema Rockets patrí k lídrom, dosiahol už šestnásť etapových výsledkov v top 10 a tiež prvý triumf medzi profesionálmi na klubovej úrovni. Jeho súťažný kalendár je oveľa náročnejší v porovnaní s minulými rokmi. Debutoval na elitných jarných klasikách, monumente Paríž - Roubaix a jeho snom je predstaviť aj na najväčšom cyklistickom javisku. VIDEO: Lukáš Kubiš a jeho tím debutovali na Paríž - Roubaix

"Tour de France je kráľovná tohto športu. Každý tam chce súťažiť, je to taká Liga majstrov vo futbale. Verím, že sa mi to podarí," hovoril pre Sportnet Kubiš, ktorý má platný kontrakt do roku 2027. Jeho účasť na Tour nateraz brzdí fakt, že Unibet Tietema Rockets patria do zatiaľ kategórie Pro tímov a nie World Tour. Tých bude aj v ďalšej sezóne 18.

Licencie sa udeľujú na základe trojročného cyklu, pričom body sú súčtom konsolidovaných UCI bodov 20 najlepších jazdcov tímu v každom roku. Keďže tím Unibet Tietema Rockets založený trojicou majiteľov, ktorí pôvodne chodili na Tour točiť zaujímavé videá na YouTube, vznikol len nedávno, nemal reálnu šancu umiestniť sa v rokoch 2023 - 2025 do 18. miesta. Nechcú čakať príliš dlho Okrem tímov World Tour majú garantovanú účasť na Grand Tours aj tri najlepšie Pro tímy z uplynulej sezóny a ďalšie dva dostanú voľnú kartu. Podmienkou pre získanie voľnej karty je celkové umiestnenie v top 30 v sezóne predtým. Rockets sú aktuálne v rebríčku 2025 na 26. mieste a pokiaľ si ho udržia, budú môcť v budúcej sezóne pomýšľať na voľnú kartu. VIDEO: Lukáš Kubiš obhájil dres slovenského šampióna

Dôležité je, že tím okolo Lukáša Kubiša má francúzsku licenciu. Je logické, že spoločnosť ASO chce mať ako organizátor Tour de France na štarte čo najviac domácich tímov. O voľnú kartu sa bude pravdepodobne uchádzať aj tím TotalEnergies a otázna je budúcnosť tímu Arkéa - B&B Hotels. Pre Kubiša a spol. by bolo vítané, pokiaľ by si sám vybojoval miesto na Tour de France domáci tím Cofidis a zo zahraničných by uspel švajčiarsky Tudor, ktorý je pre organizátorov zaujímavý aj vďaka Julianovi Alaphilippovi.

"Je pred nami veľa práce. Išli sme monument a ďalším cieľom je Grand Tour. Pokiaľ ide o účasť na Tour de France, nechceme na to čakať príliš dlho. V budúcom roku to nemusí byť úplne reálne, možno o rok neskôr. Chceme to dosiahnuť v krátkodobom horizonte," povedala manažérka Unibet Tietema Rockets Julia Soeková.

"Tento tím sa zlepšuje z výkonnostnej stránky a tiež kvalitne prezentuje sám seba na YouTube či sociálnych sieťach. Z každých pretekov prináša aj pohľad do zákulisia a myslím si, že môže byť zaujímavý aj pre Tour de France. Podľa mňa je otázkou času, kedy sa tam dostane a Lukáš by ako jeden z lídrov nemal na súpiske chýbať. Práve on má najlepšie našliapnuté k tomu, aby sa spomedzi našich cyklistov najrýchlejšie dostal na Tour," vraví Vančo. V ostatných týždňoch sa špekuluje aj o tom, že by tento tím mohol posilniť holandský šprintér Dylan Groenewegen, ktorý na Tour vyhral šesť etáp. Aj jeho angažovanie môže zvýšiť kredit mladého tímu. Pomôže Svrčekovi odchod Evenepoela? Aktuálne jediným slovenským cyklistom, ktorý má zmluvu s World Tour tímom je Martin Svrček. Z MS do 23 rokov má striebro aj bronz, no brzdia ho zranenia. V tomto roku išiel monument Miláno - San Remo, preteky mal dobre rozohrané, ale pri zjazde z Cipressy spadol. V nemocnici mu diagnostikovali šesť zlomených rebier, kľúčnu kosť a tiež mal problém s pľúcami.

Dva a pol mesiaca pauzoval, no skvelou správou je, že v tíme Soudal Quick-Step mu napriek zraneniam dôverujú. Dôkazom je zmluva pre sezónu 2026. "Chcem konečne ukázať, čo je vo mne a aký mám skutočne potenciál. Dúfam, že dokážem vyhrať nejaké preteky, chcem pomáhať tímovým kolegom k víťazstvám a tiež sa zúčastniť Grand Tour," povedal Svrček pre tímový web. Na trojtýždňových pretekoch by sa mohol prestaviť už na budúci mesiac, keďže je pravdepodobná jeho účasť na španielskej Vuelte.

Zľava Martin Svrček, Niklas Behrens a Alec Segaert na MS v cyklistike 2024. (Autor: Soňa Niková/ SZC)

"Na MS U23 ukázal, že má na to, aby robil výsledky. Zatiaľ ho v tíme používajú ako domestika, čo by chcel Martin do budúcna zmeniť," vraví tréner. Pozícia Svrčeka sa môže zmeniť aj po tom, čo s najväčšou pravdepodobnosťou odíde Remco Evenepoel. Na Grand Tour bol jednoznačným lídrom, a tak bolo potrebné v nominácii uprednostniť vrchárov. Od budúcej sezóny by sa Quick-Step mohol vrátiť k svojej DNA, a teda bojovať o víťazstvá na jarných klasikách a etapové úspechy na Tour de France.

"Martinova pozícia sa môže týmto zmeniť. Všetko bude závisieť od toho, akú bude mať formu a čo bude môcť ponúknuť tímu. Verím, že bude mať už stabilnú sezónu a nie len výstrel na konci," vraví Vančo. Schwarzbacher je víťazný typ Trojicu Slovákov, ktorí by sa v najbližších rokoch mohli predstaviť na Tour de France, dopĺňa Matthias Schwarzbacher, ktorý v decembri oslávi 20. narodeniny. V tejto sezóne jazdí za rozvojový tím UAE Emirates Gen Z, pričom novinár Daniel Benson pred časom uviedol, že by už v budúcom roku mohol jazdiť v Á-čkovom tíme, ktorého hviezdou je Tadej Pogačar. Slovák už má za sebou zopár pretekov v tíme UAE Emirates a priznal, že od jazdcov ako Juan Ayuso alebo Isaac Del Toro sa snaží čo najviac naučiť. VIDEO: Matthias Schwarzbacher vyhral 1. etapu Giro Next Gen 2025

Na MSR a ČR o svojej budúcnosti hovoriť nechcel, no naznačil, že by radšej zostal vo veľkom tíme, kde sa môže zlepšovať a naberať skúsenosti, ako byť v menšom ako Lukáš Kubiš a byť hlavným lídrom. "Som na to ešte mladý a nie som z tých ľudí ako Remco Evenepoel, ktorý v mladom veku vyletel do nebies. Potrebujem dva - tri roky, aby som sa dostal na nejakú úroveň, učil sa a občas dostal nejakú šancu," povedal. Každopádne, dobré meno si urobil aj na tohtoročnom Giro d'Italia do 23 rokov, keď vyhral úvodnú časovku a obliekol si ružový dres lídra poradia.

"Je víťazný typ, potrebuje jazdiť preteky aj na seba a raz za čas zdvihnúť ruky v cieli. Tour je síce najvyššia méta, ale byť v takomto tíme ponúka rôzne šance presadiť sa na klasikách či iných pretekoch. Pokiaľ bude Tadej živý a zdravý, tak sa Tour bude jazdiť na neho, ale viem si predstaviť, že by raz mohol Matthias nahradiť Nilsa Politta alebo Tima Wellensa. Samozrejme, ak zostane v tomto tíme," uviedol tréner reprezentácie. Chladoňová už budúci rok? Aj keď sú šance troch slovenských cyklistov z pohľadu štartu na najslávnejších pretekoch v nasledujúcich rokoch reálne, na Tour de France Femmes ich môže predstihnúť iba 18-ročný talent menom Viktória Chladoňová. Už v prvej sezóne medzi profesionálkami dostala šancu na Vuelte aj Giro d'Italia, na ktorom ako najmladšia účastníčka obsadila skvelé 16. miesto. Pokiaľ sa v jej kariére nič nepredvídateľné nestane, je takmer isté, že sa na Tour de France nielenže predstaví, ale môže bojovať o popredné pozície.

"Je to náš veľký talent. Rýchlo sa učí a zlepšuje. Nebude trvať dlho, kým nás všetky nechá za sebou v stúpaniach," povedala jej tímová kolegyňa a olympijská víťazka v horskej cyklistike Pauline Ferrand-Prevotová. Vančo pre Sportnet priznal, že v tomto roku bola v hre účasť Chladoňovej na ženskej verzii Tour de l'Avenir, teda malej Tour de France, no napokon sa nepodarilo zložiť štvorčlenný slovenský tím. V nasledujúcej sezóne by mohlo prísť k spojeniu s inou reprezentáciou, pokiaľ teda rodáčka zo Soblahova nedostane šancu už medzi elitnými cyklistkami.