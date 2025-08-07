Zavíta Tour de France do východného Nemecka? Začali sa rozhovory medzi krajinou a ASO

LIPSKO. Nemecko má za sebou prvé rozhovory s usporiadateľskou organizáciou Tour de France ASO.
Krajina chce hostiť úvodné etapy najprestížnejších cyklistických pretekov sveta v roku 2030. Nemecko predstavilo projekt ešte v apríli.
Podľa jedného z predstaviteľov Andreasa Prokopa reagovala ASO na prvé dokumenty veľmi pozitívne a „z rozhovorov bolo zjavné, že existuje dobrá šanca vrátiť preteky do Nemecka“.
Ďalším krokom má byť cesta do Paríža.
Štart pretekov by sa mal uskutočniť vo východnej oblasti Nemecka. Podľa predbežných plánov by prvá etapa mohla viesť z Drážďan do mesta Gera, druhou by mohla byť časovka z Halle do Lipska a treťou trasa z Erfurtu do Magdeburgu.
„Grand Depart“ sa v krajine uskutočnil štyrikrát v histórii, naposledy v roku 2017 v Düsseldorfe. Informácie priniesla agentúra DPA.