Masakru sa dalo predísť. Vingegaard upozorňoval na riziko. Ignorovali ho

Pohľad na rozhádzané bicykle, roztrhané dresy a nehybné pokrútené telá bol desivý. Jay Vine či Jonas Vingegaard ostali na zemi bez pohnutia a dlhé minúty boli pri nich záchranári. Oboch do sanitiek neskôr naložili na nosidlách.

„Boli to hrozné zábery. Je frustrujúce sledovať k čomu došlo potom, čo Jonas upozornil na tento konkrétny zjazd pred šiestimi mesiacmi. K pádom v cyklistike bude dochádzať, ale veľa vecí vieme zlepšiť. Napríklad komunikáciu jazdcov s organizátormi,“ vraví Laerum.

Často ideme na hranu, priznáva Hermans

Zjazd podľa viacerých jazdcov nebol nebezpečný, no k pádu prispeli ďalšie okolnosti. Napríklad príliš vysoká rýchlosť.

„Nemyslím si, že by to bolo zvlášť nebezpečná zákruta, skôr niekedy ideme príliš na hranu,“ hovoril pre Sporza Quinten Hermans. Belgičan tiež spadol, no mal šťastie, že vyviazol len s odreninami.

„Cesta bola naozaj hrboľatá. Vpredu sa bojovalo o pozície. Bohužiaľ sme šli dosť rýchlo a nedalo sa nič robiť. Bola to nešťastná situácia. Nebola to nikoho chyba,“ hovoril v cieli novinárom Mattias Skjelmose.

„Výkonnosť jazdcov je veľmi vysoká. Jazdí sa neskutočne rýchlo. Aj v stúpaniach na konci takejto etapy je stále šesťdesiat jazdcov pokope a do toho pribudla nervozita,“ hovorí Skjelmose, prečo dochádza k pádom.

V posledných rokoch sa rýchlosť v pelotóne kontinuálne zvyšuje. Priemerná rýchlosť v závislosti od terénu a dĺžky pretekov sa pohybuje okolo 45 km/h.

No vo finiši ale aj v zjazdoch sa jazdí oveľa rýchlejšie. Pokojne aj viac ako 70 km/h. Navyše pretekárov pri páde chráni iba prilba na hlave.