Má veľké sny a striebro nemusí byť jej strop. Chladoňovej zbierka je svetový unikát

Napokon to však v prípade mladej Slovenky nehralo zásadnú rolu. Vekom tínedžerka predviedla vyspelý výkon a dosiahla ďalší veľký úspech.

Zdalo sa, že to bude pre Viktóriu Chladoňovú nevýhoda, keďže trať bola mokrá a postupne osychala, podobne ako v časovke mužov do 23 rokov.

ZÜRICH. Hoci prišla na MS v cyklistike do Zürichu ako medailistka z európskeho šampionátu, do boja o dúhový dres sa pustila oveľa skôr než ostatné favoritky.

Navyše, pridala k tomu aj časovkársky bronz z ME, ovládla národný šampionát a v Novej Bani vyhrala prvé medzinárodné UCI preteky medzi ženami.

"Celý čas som sa snažila ísť na plný plyn. Bolo to moje maximum, dala som do toho všetko. Nemala som veľa tréningov časovky, takže je to pre mňa prekvapenie," uviedla pre Eurosport 17-ročná Chladoňová.