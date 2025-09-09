    Chladoňová po dlhšom čase opäť súťažila, v prudkom stúpaní patrila k najlepším

    Viktória Chladoňová (vpravo) v drese tímu Visma-Lease a Bike.
    Viktória Chladoňová (vpravo) v drese tímu Visma-Lease a Bike. (Autor: Matej Červenka/ Visma-Lease a Bike)
    Sportnet|9. sep 2025 o 18:00
    ShareTweet0

    Už 53. triumf v kariére si pripísala Lotte Kopecká.

    Tour de l'Ardèche 2025

    1. etapa (Laudun-l’Ardoise - Laudun-l’Ardoise, 127,5 km):

    1.

    Lotte Kopecká

    Belgicko

    SD Worx - Protime

    3:19:41 h

    2.

    Eleonora Ciaboccová

    Taliansko

    Picnic PostNL

    + 0 s

    3.

    Mischa Bredewoldová

    Holandsko

    SD Worx - Protime

    + 4 s

    4.

    Erica Magnaldiová

    Taliansko

    UAE Team ADQ

    + 10 s

    5.

    Femke de Vriesová

    Holandsko

    Visma-Lease a Bike

    + 10 s

    6.

    Alena Ivančenková

    Rusko

    UAE Team ADQ

    + 16 s

    9. 

    Viktória Chladoňová

    Slovensko

    Visma-Lease a Bike

    + 17 s

    BRATISLAVA. Slovenská cyklistka a národná šampiónka Viktória Chladoňová sa po takmer dvoch mesiacoch opäť predstavila v súťažných pretekoch.

    Jej odmlka mala byť kratšia, no tím Visma-Lease a Bike bol spolu s ďalšími štyrmi tímami diskvalifikovaný už pred štartom pretekov Okolo Romandie.

    Odmietli sa totiž zúčastniť testu nového GPS sledovacieho zariadenia.

    Prvými pretekmi od júlového Giro d'Italia tak je pre 18-ročnú Slovenku francúzske podujatie Tour de l'Ardèche, ktoré má poltucet etáp.

    V tej úvodnej sa Chladoňovej darilo veľmi dobre, keď skončila na deviatom mieste so stratou 17 sekúnd na dvojnásobnú majsterku sveta Lotte Kopeckú.

    Belgičanka mala najviac síl v záverečnom kilometrovom stúpaní s priemerným sklonom 9,6 percenta. Počas etapy sa síce nevyhla pádu, ale napokon v tesnom súboji zdolala Talianku Eleonoru Ciaboccovú.

    Sme šokovaní a sklamaní, znie z Chladoňovej tímu. Diskvalifikovali ho ešte pred pretekmi
    Súvisiaci článok
    Sme šokovaní a sklamaní, znie z Chladoňovej tímu. Diskvalifikovali ho ešte pred pretekmi

    Kopecká mohla prvýkrát zdvihnúť ruky nad hlavu od triumfu v časovke na domácom šampionáte. Celkovo dosiahla už 53. profesionálne víťazstvo, pričom išlo o jej prvý štart po nevydarenej Tour de France.

    Silu tímu SD Worx - Protime potvrdila tretím miestom Mischa Bredewoldová, ktorá na svoju tímovú kolegyňu stratila v záverečnom kopci štyri sekundy.

    Až štyri pretekárky Vismy sa umiestnili v top 12. Chladoňová bola druhá najlepšia, keďže so stratou 10 sekúnd skončila piata Femke de Vriesová.

    "Všetko bolo o čakaní na posledný úsek. Mijntje Geurtsová a Maud Oudemanová nás udržali mimo problémov a dostali nás do skvelej pozície vpredu. To nám umožnilo v záverečných kilometroch ísť na maximum.

    Nakoniec som zaútočila, ale tlačila som trochu príliš. Napriek tomu som skončila piata, čo bola aj pozícia, z ktorej som začínala stúpanie. Nasledujúce dni nám môžu vyhovovať ešte viac," povedala po pretekoch de Vriesová.

    Preteky pokračujú v stredu náročnou, no divácky atraktívnou klasikárskou etapou, počas ktorej budú cyklistky zdolávať až šesť stúpaní tretej kategórie.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Viktória Chladoňová (vpravo) v drese tímu Visma-Lease a Bike.
    Viktória Chladoňová (vpravo) v drese tímu Visma-Lease a Bike.
    Chladoňová po dlhšom čase opäť súťažila, v prudkom stúpaní patrila k najlepším
    dnes 18:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»Chladoňová po dlhšom čase opäť súťažila, v prudkom stúpaní patrila k najlepším