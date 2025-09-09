Chladoňová po dlhšom čase opäť súťažila, v prudkom stúpaní patrila k najlepším

Tour de l'Ardèche 2025
1. etapa (Laudun-l’Ardoise - Laudun-l’Ardoise, 127,5 km):
1.
Lotte Kopecká
Belgicko
SD Worx - Protime
3:19:41 h
2.
Eleonora Ciaboccová
Taliansko
Picnic PostNL
+ 0 s
3.
Mischa Bredewoldová
Holandsko
SD Worx - Protime
+ 4 s
4.
Erica Magnaldiová
Taliansko
UAE Team ADQ
+ 10 s
5.
Femke de Vriesová
Holandsko
Visma-Lease a Bike
+ 10 s
6.
Alena Ivančenková
Rusko
UAE Team ADQ
+ 16 s
9.
Viktória Chladoňová
Slovensko
Visma-Lease a Bike
+ 17 s
BRATISLAVA. Slovenská cyklistka a národná šampiónka Viktória Chladoňová sa po takmer dvoch mesiacoch opäť predstavila v súťažných pretekoch.
Jej odmlka mala byť kratšia, no tím Visma-Lease a Bike bol spolu s ďalšími štyrmi tímami diskvalifikovaný už pred štartom pretekov Okolo Romandie.
Odmietli sa totiž zúčastniť testu nového GPS sledovacieho zariadenia.
Prvými pretekmi od júlového Giro d'Italia tak je pre 18-ročnú Slovenku francúzske podujatie Tour de l'Ardèche, ktoré má poltucet etáp.
V tej úvodnej sa Chladoňovej darilo veľmi dobre, keď skončila na deviatom mieste so stratou 17 sekúnd na dvojnásobnú majsterku sveta Lotte Kopeckú.
Belgičanka mala najviac síl v záverečnom kilometrovom stúpaní s priemerným sklonom 9,6 percenta. Počas etapy sa síce nevyhla pádu, ale napokon v tesnom súboji zdolala Talianku Eleonoru Ciaboccovú.
Kopecká mohla prvýkrát zdvihnúť ruky nad hlavu od triumfu v časovke na domácom šampionáte. Celkovo dosiahla už 53. profesionálne víťazstvo, pričom išlo o jej prvý štart po nevydarenej Tour de France.
Silu tímu SD Worx - Protime potvrdila tretím miestom Mischa Bredewoldová, ktorá na svoju tímovú kolegyňu stratila v záverečnom kopci štyri sekundy.
Až štyri pretekárky Vismy sa umiestnili v top 12. Chladoňová bola druhá najlepšia, keďže so stratou 10 sekúnd skončila piata Femke de Vriesová.
"Všetko bolo o čakaní na posledný úsek. Mijntje Geurtsová a Maud Oudemanová nás udržali mimo problémov a dostali nás do skvelej pozície vpredu. To nám umožnilo v záverečných kilometroch ísť na maximum.
Nakoniec som zaútočila, ale tlačila som trochu príliš. Napriek tomu som skončila piata, čo bola aj pozícia, z ktorej som začínala stúpanie. Nasledujúce dni nám môžu vyhovovať ešte viac," povedala po pretekoch de Vriesová.
Preteky pokračujú v stredu náročnou, no divácky atraktívnou klasikárskou etapou, počas ktorej budú cyklistky zdolávať až šesť stúpaní tretej kategórie.