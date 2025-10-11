VIDEO: Pogačar píše históriu. Klasiku Okolo Lombardska vyhral piatykrát za sebou

Okolo Lombardska 2025
Výsledky (Como - Bergamo, 241 km):
1.
Tadej Pogačar
Slovinsko
UAE Team Emirates - XRG
5:45:53 h
2.
Remco Evenepoel
Belgicko
Soudal Quick-Step
+ 1:48 min
3.
Michael Storer
Austrália
Tudor Pro Cycling Team
+ 3:14 min
4.
Quin Simmons
USA
Lidl-Trek
+ 3:39 min
5.
Isac Del Toro
Mexiko
UAE Team Emirates - XRG
+ 4:16 min
6.
Thomas Pidcock
Veľká Británia
Q36.5 Pro Cycling Team
+ 4:16 min
BERGAMO. Slovinský cyklista Tadej Pogačar triumfoval piatykrát za sebou na monumentálnej klasike Okolo Lombardska.
Vyrovnal sa tak s piatimi víťazstvami Talianovi Faustovi Coppimu na čele historickej tabuľky podujatia.
Úradujúci majster sveta pretekom dominoval, v cieli mal jazdec SAE náskok 1:48 min pred druhým Belgičanom Remcom Evenepoelom (Soudal QuickStep) a 3:14 min pred tretím Austrálčanom Michaelom Storerom (Tudor).
Pogačar je prvým v histórii, ktorý záverečný monument sezóny vyhral päťkrát v sérii. Coppi uspel v rokoch 1946-1949, no jeho piate prvenstvo prišlo po päťročnej pauze v roku 1954.
Dvadsaťsedemročný Slovinec triumfoval v sezóne v troch z piatich najprestížnejších klasík sezóny. Uspel aj na Okolo Flámska a Liege-Bastogne-Liege.
VIDEO: Tadej Pogačar zvíťazil na pretekoch Okolo Lombardska
Na Paríž-Roubaix prišiel do cieľa na druhom mieste za Holanďanom Mathieuom van der Poelom.
Najhorší výsledok zaznamenal na Miláno-San Remo, kde v špurte najlepšej trojice nestačil opäť na Van der Poela a ani na druhého Taliana Filippa Gannu.
Naplno tak demonštroval, že môže pomýšľať na triumf na všetkých piatich monumentoch v sezóne, čo sa nikdy žiadnemu cyklistovi ešte nepodarilo.
Priebeh pretekov
Preteky z Coma do Bergama s dĺžkou 241 km podľa očakávania rozhodlo záverečné stúpanie 40 km pred cieľom.
Stúpanie na Passo di Ganda malo 9,3 km s priemerným sklonom 7,1 %. S náskokom jednej minúty do neho vstúpil na čele osamotený americký šampión Quinn Simmons (Lidl-Trek), no tím SAE mal všetko pod kontrolou.
Pogačarovi pripravil ideálnu pôdu pre rozhodujúci útok Jay Vine, ktorý začal v úvode stúpania udávať tempo a slovinský cyklistický fenomén sa ocitol zrazu v skupine, v ktorej bola šestica jazdcov, z toho traja z SAE.
Okrem Austrálčana mal Pogačar k dispozícii ešte aj Mexičana Isaac Del Tora. Z protivníkov sa držali iba Evenepoel, Storer a Francúz Paul Seixas z Decathlonu.
Z favoritov odpadli Kolumbijčan Egan Bernal (Ineos), Brit Thomas Pidcock (Q36,5), či Francúz Julian Alaphilippe (Tudor).
Pogačar sa 30 km pred cieľom pustil do stíhania Simmonsa, predstihol ho ešte pred vrcholom stúpania a v záverečnej sólojazde ukázal, že momentálne nemá v pelotóne konkurenciu.
Pogačar tak má na konte 10 prvenstiev na monumentoch, rekordérom je Eddy Merckx s 19 víťazstvami. Pred Slovincom je ešte ďalší Belgičan Roger De Vlaeminck, ktorý má na konte 11.
„Už sedem rokov za sebou hovorím, že mám najlepšiu sezónu v kariére. Teraz to môžem iba zopakovať. Triumfovať tu piatykrát v sérii je niečo výnimočné. Vždy mi tieto preteky sedeli.
Musím však pripomenúť, že som mal okolo seba výborný tím. Všetci ma v poslednom stúpaní chránili. Bola to dokonalá práca od všetkých tímových kolegov,“ uviedol v cieli Pogačar.