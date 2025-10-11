    VIDEO: Pogačar píše históriu. Klasiku Okolo Lombardska vyhral piatykrát za sebou

    Tadej Pogačar oslavuje piaty triumf na pretekoch Okolo Lombardie
    Fotogaléria (21)
    Tadej Pogačar oslavuje piaty triumf na pretekoch Okolo Lombardie (Autor: TASR/LaPresse via AP)
    TASR|11. okt 2025 o 17:04
    Vyrovnal sa Talianovi Coppimu.

    Okolo Lombardska 2025

    Výsledky (Como - Bergamo, 241 km):

    1.

    Tadej Pogačar

    Slovinsko 

    UAE Team Emirates - XRG

    5:45:53 h

    2.

    Remco Evenepoel

    Belgicko

    Soudal Quick-Step

    + 1:48 min

    3.

    Michael Storer

    Austrália

    Tudor Pro Cycling Team

    + 3:14 min

    4.

    Quin Simmons

    USA

    Lidl-Trek

    + 3:39 min

    5.

    Isac Del Toro

    Mexiko

    UAE Team Emirates - XRG

    + 4:16 min

    6.

    Thomas Pidcock

    Veľká Británia

    Q36.5 Pro Cycling Team

    + 4:16 min

    BERGAMO. Slovinský cyklista Tadej Pogačar triumfoval piatykrát za sebou na monumentálnej klasike Okolo Lombardska.

    Vyrovnal sa tak s piatimi víťazstvami Talianovi Faustovi Coppimu na čele historickej tabuľky podujatia.

    Úradujúci majster sveta pretekom dominoval, v cieli mal jazdec SAE náskok 1:48 min pred druhým Belgičanom Remcom Evenepoelom (Soudal QuickStep) a 3:14 min pred tretím Austrálčanom Michaelom Storerom (Tudor).

    Pogačar je prvým v histórii, ktorý záverečný monument sezóny vyhral päťkrát v sérii. Coppi uspel v rokoch 1946-1949, no jeho piate prvenstvo prišlo po päťročnej pauze v roku 1954.

    Dvadsaťsedemročný Slovinec triumfoval v sezóne v troch z piatich najprestížnejších klasík sezóny. Uspel aj na Okolo Flámska a Liege-Bastogne-Liege.

    VIDEO: Tadej Pogačar zvíťazil na pretekoch Okolo Lombardska

    Na Paríž-Roubaix prišiel do cieľa na druhom mieste za Holanďanom Mathieuom van der Poelom.

    Najhorší výsledok zaznamenal na Miláno-San Remo, kde v špurte najlepšej trojice nestačil opäť na Van der Poela a ani na druhého Taliana Filippa Gannu.

    Naplno tak demonštroval, že môže pomýšľať na triumf na všetkých piatich monumentoch v sezóne, čo sa nikdy žiadnemu cyklistovi ešte nepodarilo.

    Priebeh pretekov

    Preteky z Coma do Bergama s dĺžkou 241 km podľa očakávania rozhodlo záverečné stúpanie 40 km pred cieľom.

    Stúpanie na Passo di Ganda malo 9,3 km s priemerným sklonom 7,1 %. S náskokom jednej minúty do neho vstúpil na čele osamotený americký šampión Quinn Simmons (Lidl-Trek), no tím SAE mal všetko pod kontrolou.

    Pogačarovi pripravil ideálnu pôdu pre rozhodujúci útok Jay Vine, ktorý začal v úvode stúpania udávať tempo a slovinský cyklistický fenomén sa ocitol zrazu v skupine, v ktorej bola šestica jazdcov, z toho traja z SAE.

    Okrem Austrálčana mal Pogačar k dispozícii ešte aj Mexičana Isaac Del Tora. Z protivníkov sa držali iba Evenepoel, Storer a Francúz Paul Seixas z Decathlonu.

    Z favoritov odpadli Kolumbijčan Egan Bernal (Ineos), Brit Thomas Pidcock (Q36,5), či Francúz Julian Alaphilippe (Tudor).

    Pogačar sa 30 km pred cieľom pustil do stíhania Simmonsa, predstihol ho ešte pred vrcholom stúpania a v záverečnej sólojazde ukázal, že momentálne nemá v pelotóne konkurenciu.

    Pogačar tak má na konte 10 prvenstiev na monumentoch, rekordérom je Eddy Merckx s 19 víťazstvami. Pred Slovincom je ešte ďalší Belgičan Roger De Vlaeminck, ktorý má na konte 11.

    „Už sedem rokov za sebou hovorím, že mám najlepšiu sezónu v kariére. Teraz to môžem iba zopakovať. Triumfovať tu piatykrát v sérii je niečo výnimočné. Vždy mi tieto preteky sedeli.

    Musím však pripomenúť, že som mal okolo seba výborný tím. Všetci ma v poslednom stúpaní chránili. Bola to dokonalá práca od všetkých tímových kolegov,“ uviedol v cieli Pogačar.

    Cyklistika

    dnes 17:04|4
