Expert je skeptický, ale Pogačar sa kociek nebojí. Prekazí van der Poelovi útok na rekord?

BRATISLAVA. Počas úvodného monumentu cyklistickej sezóny sa postarali o úžasné divadlo. Už dlho neboli preteky Miláno - San Remo také atraktívne. Tadej Pogačar nezaútočil ani raz, ani dvakrát, ale hneď šesťkrát, no Mathieu van der Poel sa ho držal ako kliešť. Ustál všetky ataky trojnásobného víťaza Tour de France a v záverečnom šprinte bol rýchlejší. Holanďan neukázal ani náznak slabosti, potvrdil výnimočnú formu a siedmym monumentálnym víťazstvom vyrovnal Boonena, Cancellaru či Pogačara.

Už v nedeľu zvedú najväčšie hviezdy súčasnej cyklistiky ďalší ostro sledovaný súboj, ktorý môže opäť nakloniť misky váh na jednu či druhú stranu. Podobne ako v rokoch 2022 a 2023 sa stretnú na pretekoch Okolo Flámska, ktoré možno označiť za domáce ihrisko Mathieu van der Poela. Útočil, keď súperi tlačili bicykle Rodák z Kapellenu patrí medzi siedmich cyklistov, ktorí dokázali najväčšie flámske preteky vyhrať trikrát. Prípadný štvrtý triumf by bol rekordný. Pri svojom debute v roku 2019 skončil na štvrtom mieste a odvtedy strieda len prvé a druhé priečky. Vlani vyhral po 45-kilometrovom sóle, keď sa konkurencie zbavil na dláždenom stúpaní Koppenberg. VIDEO: Rozhodujúci útok Mathieu van der Poela v roku 2024

Oproti nemu vyzerali takmer všetci súperi ako hobby cyklisti. Kým oni si nevedeli poradiť s mokrými kockami a bicykle museli tlačiť, van der Poel predviedol drvivý nástup a osamotene smeroval do Oudenaarde. "Bolo až smiešne, aký bol Koppenberg náročný. Celú cestu na vrchol som sa šmýkal a kĺzal. Na vrchole som mal pekný náskok. Bolo to ešte ďaleko do cieľa, ale zvládol som to," povedal po minuloročnom víťazstve.

V porovnaní s predošlou sezónou urobil zmenu v súťažnom kalendári, keď po obhajobe víťazstva na E3 Saxo Classic vynechal v nedeľu Gent-Wevelgem. "Chcem dopriať svojmu telu oddych navyše, keďže ma čakajú jedny z najťažších pretekov v sezóne. Oproti minulému roku by som mohol byť o niečo čerstvejší a sústredím sa na špeciálne tréningy," uviedol van der Poel.

Sagan rozhodol na Paterbergu Líder tímu Alpecin - Deceuninck si uvedomuje, že účasťou Tadeja Pogačara mu pribudol veľmi vážny súper. Napokon, práve on je posledným mužom, ktorý ho na Okolo Flámska pripravil o víťazstvo. "Viem, aký je silný. Urobil som všetko pre to, aby som bol v najlepšej forme, inak by som ho nemohol zdolať. Teším sa na ďalší súboj," dodal van der Poel.

V prípade monumentu Okolo Flámska sa okrem Koppenbergu spravidla hovorí najmä o dvoch dláždených stúpaniach. Oude Kwaremont sa ide trikrát, pričom po druhom a treťom prejazde nasleduje Paterberg. Táto smrtiaca kombinácia často rozhoduje o víťazstve. Kým Peter Sagan v roku 2016 zlomil Sepa Vanmarcka na Paterbergu, Pogačar dokázal pred dvoma rokmi ujsť van der Poelovi na Oude Kwaremonte. VIDEO: Víťazstvo Petra Sagana na pretekoch Okolo Flámska 2016

"Sú to úžasné preteky a úspech z roku 2023 určite patrí medzi najdôležitejšie víťazstvá v mojej kariére. Energia pretekov a vášeň pre cyklistiku v tomto regióne sú niečo výnimočné," uviedol Pogačar. UAE Emirates prichádza s hviezdnou zostavou. Traja jazdci skončili vlani v top 5 a k ním treba pridať skúsenosti Tima Wellensa či Floriana Vermeerscha. "Tím je veľmi silný a myslím si, že môžeme predviesť naozaj dobrý výkon. Na Miláno - San Remo sme išli skvele, takže dúfam, že to zopakujeme aj v nedeľu, ale už s iným záverom," dodal Slovinec pre klubový web.

Pogačar trénuje na ťažších kockách Pogačar je zjav, ktorému ťažko nájsť ekvivalent. V minulosti bolo nemysliteľné, aby víťazi Tour de France typu Chrisa Frooma, Alberta Contadora či Vincenza Nibaliho jazdili dláždené klasiky a ešte aj bojovali o víťazstvá. Slovinec je však srdcom pretekár, ktorý si to užíva a chce vyhrávať v každom teréne. A to, že vie jazdiť na "mačacích hlavách", potvrdzuje aj v príprave na Paríž - Roubaix, kde si 13. apríla odbije svoju premiéru. Päťhviezdičkový úsek Carrefour de l'Arbre prešiel v tréningu rovnako rýchlo ako Wout van Aert pred dvoma rokmi a na ďalšom ťažkom úseku Mons-en-Pévéle dokonca vytvoril rekord časom 4:27 minúty.

V prípade súboja s Mathieu van der Poelom má nevýhodu v tom, že si ho do cieľovej rovinky nesmie doniesť za svojím zadným kolesom. Má slabší šprint, a preto potrebuje útočiť a najlepšie prísť do cieľa sám. Pokiaľ by došlo v závere k súboju 1 na 1, Holanďan by mal veľkú šancu na to, aby sa stal po 50 rokoch prvým cyklistom, ktorý vyhrá Miláno - San Remo a Okolo Flámska v jednom roku. Naposledy to dokázal Eddy Merckx.

Avšak, van der Poel už jednu neočakávanú prehru v meste Oudenaarde zažil, keď ho v roku 2021 senzačne v šprinte zdolal Dán Kasper Asgreen. "Preteky Okolo Flámska sú náročnejšie ako Miláno - San Remo. Navyše, je to jeho obľúbený terén s dlažobnými kockami a týmito stúpaniami. Bude ťažké Mathieua zdolať, ale urobím pre to maximum. Nezabúdajte na ostatných jazdcov, neprišli sem pre druhé miesto," upozorňuje Pogačar. Medzi ženami aj slovenská stopa V štartovom poli slávneho Ronde však nebude veľa jazdcov, ktorí majú v priamom súboji potenciál zdolať alebo aspoň potrápiť spomenuté hviezdne duo. Vo výbornej forme jazdí Mads Pedersen (Lidl - Trek), no bude zaujímavé sledovať, koľko paliva mu ešte zostalo v nádrži. Majster sveta z roku 2019 totiž absolvoval všetky doterajšie flámske klasiky. Na E3-ke ho zdolal iba van der Poel, Gent-Wevelgem vyhral po 56-kilometrovom sóle a v stredu márne naháňal jazdcov tímu Visma-Lease a Bike na pretekoch Dwars door Vlaanderen. Skončil piaty.

"Logika hovorí, že top 3 je jasná. Avšak, myslím si, že pre Pogačara bude veľmi ťažké zdolať takéhoto van der Poela. A je tu ešte Pedersen, ktorý je pre mňa favoritom číslo dva," vraví komentátor Sporzy José De Cauwe. Vyhrať Okolo Flámska je snom aj Wouta van Aerta, no jeho forma je stále nejasná. Ak by sa mu podarilo zdolať veľkých rivalov, bolo by to prekvapenie.