ONLINE: Cyklistické preteky Paríž - Roubaix 2026 dnes LIVE

Slováci Lukáš Kubiš (Unibet Rose Rockets) a Matthias Schwarzbacher (EF Education - Easy Post) sa dnes postavia na štart monumentálnej klasiky Paríž - Roubaix.
Na 123. ročníku čaká na pelotón tridsať úsekov s mačacími hlavami a 258 kilometrov z mesta Compiégne na velodróm v Roubaix, kde spoznáme víťaza.
Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) môže získať triumf na jedinom monumente, kde v doterajšom priebehu kariéry ešte nezvíťazil.
Jeho najväčším súperom by mal byť Mathieu Van der Poel (Alpecin-Premier Tech), víťaz posledných troch ročníkov.
O vysoké umiestnenia by mali bojovať aj Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), Mads Pedersen (Lidl - Trek), Wout van Aert (Visma|Lease a Bike) alebo Gianni Veermersch (Red Bull - BORA - hansgrohe).
Aktuálny majster Slovenska Kubiš absolvuje preteky druhýkrát v kariére. Vlani obsadil 46. miesto. Pre Schwarzbacher pôjde o prvý štart.
ŠTART: 123. ročník pretekov Paríž - Roubaix sa v Compiégne začína o 11:05 h. Na štart sa postaví 155 cyklistov z 25 tímov, medzi ktorými sú aj Slováci. Debutant Matthias Schwarzbacher ponesie číslo 155, Lukáš Kubiš bude mať na chrbte číslo 221.