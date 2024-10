Akoby sa mu tím chcel pomstiť. Je hviezda Ineosu na odchode z tímu?

Urobil to v momente, keď sa dostával Brit v závere sezóny do formy, na preteky sa tešil a zdravotne bol v poriadku.

BRATISLAVA. Celý prípad pôsobí trochu surreálne. Prípadne by sa skôr mohol stať v prostredí, kde sa zamestnávateľ potrebuje vyvršovať na svojich zamestnancoch a nie v tíme, ktorý vlastní jeden z najbohatších ľudí na svete a kde by mali vládnuť jasné pravidlá a férové vzťahy.

Do tímu Ineos prišiel ako obrovský talent. V roku 2021 vyhral klasiku Brabanstký šíp a na Amstel Gold Race ho prešprintoval len Wout van Aert.

Jeho sezóna v cestnej cyklistike nebola až taká úspešná, no pred pretekmi Okolo Lombardska vybojoval na klasike Giro dell’Emilia druhé miesto, za suverénnym Tadejom Pogačarom.

Zdá sa, že v Ineose strácajú s ním trpezlivosť a vnútri tímu to vrie. Napriek tomu je to nepochopiteľný krok, pretože Pidcock mohol zabojovať o pódiové umiestnenie. „Bolo to rozhodnutie manažmentu,“ tvrdil športový riaditeľ Zak Dempster pre cyclingnews.com.

„Je to nešťastné. Tom nie je spokojný, tím nie je spokojný. Ako sa dostali do tohto bodu? Netuším. Ale nemyslím si, že by tomu ľudia v okolí Toma pomáhali,“ komentoval situáciu jeden z lídrov Ineosu Geraint Thomas.

Situáciu pozná aj Sean Kelly, bývalý profesionál a cyklistická legenda. Je v priateľskom vzťahu s Pidcockovým osobným trénerom Kurtom Bogaertsom.

„S Kurtom som o tom hovoril. Zhoršilo sa to vlani po Tour de France a odvtedy neboli vzťahy dobré. Pre Toma nie je možné, aby za týchto okolností podával dobré výkony. Teraz sa stále rieši jeho plat a to, že nepodával dobré výkony. Ale ak sa snažíte robiť cestnú cyklistiku, horskú cyklistiku, cyklokros, nie je možné, aby ste boli na najlepšej úrovni v cestnej cyklistike a toto rozhodnutie musí urobiť sám,“ vravel Kelly pre velonews.com.

Jazdec, ktorý nechcel byť menovaný pre Sporza zase uviedol, že situáciu sledujú so znepokojením aj ďalší pretekári v pelotóne.