Keď viacerí nevládali, on pridal. Pogačar oslavuje ďalšie víťazstvo

"Bol to veľmi ťažký kopec, ale tím dnes urobil úžasnú robotu a bol to pre mňa taký veľký "boost", že musím im to splatiť, teda priniesť tímu odmenu. Boli sme celý deň vpredu, takže sme sa vyhýbali problémom.

Bolo to v jednom úseku nervózne, raz som aj takmer spadol. Museli sme od začiatku my ťahať, lebo nechceli nám tímy s malou výnimkou Ineosu pomáhať, takže to bolo ťažké. Ale zvládli sme to a som šťastný, cituje Slovinca cycling-info.

Pogačar v nedeľu absolvuje aj monumentálnu klasiku Liége - Bastogne - Liége, a tak má šancu vyhrať v jednom roku všetky tri ardénske klasiky, čo sa naposledy podarilo Philippovi Gilbertovi v roku 2011.