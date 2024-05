Pogačar si pred dňom voľna postrážil ružový dres, špurtérsky dojazd ovládol Kooij

V celkovom poradí sa zmeny neudiali a problémy mal iba Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), ktorý 58 km pred cieľom spadol po výjazde z kruhového objazdu.

Tretí muž celkového poradia nevyzeral, že by utrpel zranenie, ale mal problémy s reťazou a stratil takmer minútu, kým mohol pokračovať ďalej.

Napokon však v etape nenabral stratu v celkovej klasifikácii a za Pogačarom zaostáva o 2:58 min.

"Po tomto sme túžili. Prišli sme na Giro vyhrať etapu a predtým nám to nevyšlo, no dnes áno. Bol to veľmi náročný finiš, ale zvládli sme to v tíme a tešíme sa.

Som na svojej prvej Grand Tour, takže takéto víťazstvo je niečo ako posun v mojej kariére. Veľmi som dúfal, že to príde," citoval víťaza etapy portál cycling-info.sk.