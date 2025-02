VIDEO: Pogačar oslavuje víťazný hetrik. Jeho rozhodujúci útok nezachytil nikto

"Rozdelilo sa to skrz bočný vietor a nejako to fungovalo. Najprv som neveril, že to bude kooperatívne, ale vydržalo to tak až do cieľa, takže to bol dobrý deň.

Potom som sa rozhodol ísť sólo a nechcel som, aby ma niekto prekvapil z protiútoku, takže bolo lepšie ísť na vrchol vlastným tempom," povedal 26-ročný pretekár podľa cyclingnews.com. Na podujatí v minulosti uspel v rokoch 2021 a 2022.