Obrovské sklamanie pre olympijského víťaza. Na Gire nebude štartovať pre zranenie

Olympijský víťaz z Tokia Richard Carapaz sa musí vzdať štartu na Giro d'Italia.
Ekvádorský cyklista uviedol, že sa nestihne zotaviť do začiatku pretekov po operácii, ktorú podstúpil pred mesiacom. Úvodná Grand Tour sezóny sa začne 8. mája v Bulharsku.
„Je to pre mňa obrovské sklamanie, pretože Giro sú preteky, ktoré som mal vždy rád a veľmi som sa tešil,“ uviedol Carapaz vo vyhlásení svojho tímu EF Education-EasyPost. Giro vyhral v roku 2019, o tri roky neskôr bol druhý a vlani tretí.
„Byť v tejto situácii je frustrujúce, pretože do toho dávate veľa úsilia a času, no nakoniec musím dať prednosť svojmu zdraviu. Využijem to čo najlepšie a pôjdem ďalej. Sme pred bránami Tour,“ načrtol svoj ďalší cieľ tridsaťdvaročný jazdec.
Na Tour de France si môže napraviť sklamanie z minulého roka, keď o preteky prišiel kvôli chorobe. V roku 2021 na Tour obsadil tretie miesto.